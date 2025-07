Konami ne cache pas son envie de faire revivre la licence Silent Hill plein pot. Après le remake du cultissime deuxième volet, un titre inédit s'apprête à voir le jour, qui sera suivi par une autre refonte. L'avenir commence donc à se préciser pour les futurs opus. Un insider partage alors de nouvelles informations sur l'un des projets les plus attendus et donne ses prévisions quant au calendrier.

Vous reprendrez bien un peu de Silent Hill ?

Ça se confirme de plus en plus : la saga Silent Hill revient en force sur la scène vidéoludique et compte bien y rester. « f », le prochain opus de la licence, proposera une aventure horrifique inédite à la rentrée 2025. Il prendra ainsi le relai un an seulement après le remake du deuxième volet. Et si Konami tenait le rythme de cette façon pour les prochaines années ?

C'est en tout cas ce qu'avait avancé l'insider Dusk Golem, aujourd'hui connu sous le pseudonyme AestheticGamer. Selon les informations qu'il aurait obtenues chez Konami, l'éditeur souhaiterait que les Silent Hill sortent à un rythme annuel, à la façon des Resident Evil, soit la concurrence directe. Du moins, est-ce l'idée dans la mesure du possible.

Dès lors, Dusk Golem a pu faire ses estimations par rapport à tout ce qui a pu lui être rapporté. Dans un thread sur les réseaux sociaux, il rapporte que le remake du premier Silent Hill, annoncé tout dernièrement, serait en développement depuis trois ans. Pour autant, ce ne serait pas l'opus attendu pour 2026.

En effet, selon l'insider, il faudrait plutôt attendre Silent Hill Townfall l'an prochain. Le spin-off confié à No Code et Annapurna Interactive n'a pas encore de date de sortie officielle. Il devrait cependant donner de ses nouvelles en 2025, d'après les déclarations du producteur Motoi Okamoto.

Ainsi, Konami se reposerait sur le travail de ses partenaires externes pour tenir la cadence envisagée. Silent Hill 1 ferait donc son retour dans une version modernisée autour de 2027. Enfin, pour en finir avec les projets déjà évoqués, le dernier jeu prévu de la licence devrait paraître en 2028.