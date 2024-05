Le film Silent Hill nous dévoile enfin un premier trailer et c'est ultra prometteur. Toutefois, certain fans n'aiment paaaas du tout... Décidément, Konami divise beaucoup avec le retour de sa licence horrifique.

Lors du dernier State of Play PlayStation, la grande star de Konami est passée pour nous annoncer une grande nouvelle. Silent Hill 2 Remake débarquera à la fin de cette année, et il ne sera pas seul. L’adaptation cinématographique du second jeu de la franchise débarquera en salle également.

Premier trailer pour le film Return to Silent HIll, carton ou pétard mouillé d'après vous ?

Lors du Silent Hill Transmission, le film Return to Silent Hill a laissé filtrer quelques images, mais rien de vraiment concret. Son réalisateur, Christophe Gans, déjà derrière la caméra du premier film de la franchise dans les années 2000, nous avait toutefois vendu pas mal de rêve. Un retour aux effets spéciaux artisanaux, le moins de CGI possible, une ambiance horrifique fidèle à l’œuvre originale et pas mal de poésie macabre. Du VRAI Silent Hill du coup.

Alors ce soir, lorsque Konami nous a partagé le premier teaser du film, autant dire que les fans étaient aux anges. On peut y découvrir quelques secondes directement tirées du long métrage et en termes d’ambiance, on doit dire que ça en jette pas mal. Le premier film de Gans était d’ailleurs plutôt réussi à ce niveau-là.

Pour l’heure en revanche, les réactions sont assez mitigées. Si certains sont déjà très contents d’en savoir plus sur le film, d’autres fans le comparent déjà à un film amateur YouTube ou un concours de cosplay.

Au casting, c’est Jeremy Irvine (habitué des films d’horreur) qui campera James Sunderland, tandis que Hannah Anderson (The Purge, Jigsaw) jouera Mary. Return to Silent Hill est donc attendu cette année mais n’a pas encore de date de sortie. Toutefois, si le trailer vient d’être partagé, la grosse bande-annonce ne devrait plus trop tarder…