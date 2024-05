Le film Silent Hill se montre et fait encore parler de lui, et ça l'air ultra prometteur. En tout cas, les fans devraient apprécier. Horreur et fidélité de l'œuvre originale sont au cœur de ce nouveau long métrage.

Juste derrière le State of Play, Konami nous a réservé une petite présentation de certains de ses projets. En réalité, il n’a parlé que de Silent Hill 2 Remake et du film. Le jeu de Bloober s’est très largement montré dans une séquence de gameplay de près de 15 minutes qui souffle le chaud et le froid. De son côté, le film de Christophe Gans a l’air ultra prometteur.

Le film Return to Silent Hill s'annonce ultra prometteur !

Le réalisateur, déjà derrière la caméra du tout premier film, plutôt réussi, a profité de ce petit événement pour revenir nous parler de son prochain long métrage Return to Silent Hill. Ce dernier, comme le remake, reprendra les grandes lignes de Silent Hill 2. On suivra donc James Silverhands (incarné par Jeremy Irvine, déjà vu dans d’autres films horrifiques) parti à la recherche de sa femme dans la sinistre ville de Silent Hill. Manque de bol, sur place, les choses ne se passent pas comme prévu. Un épais brouillard couvre la ville et des créatures errent dans ses rues. Entre folie et cauchemar, James devra non seulement survivre, mais aussi essayer de comprendre ce qu’il se passe.

Christophe Gans, véritable fan de la franchise, met une fois encore un point d’honneur à rester fidèle à l'œuvre originelle. Il revient même aux sources de l’horreur et compte se passer au maximum d’effets numériques. Les monstres seront par exemple tous incarnés par des actrices et des acteurs, dont certains spécialistes de la contorsion. Les premiers visuels sont en tout cas très prometteurs, même si l’on ne peut voir qu’une partie des décors ou quelques scènes marquantes. Cerise sur le gâteau, le légendaire Akira Yamaoka, compositeur, directeur et producteur sur les premiers jeux de la licence culte, sera lui aussi de la partie. De quoi là encore faire plaisir aux puristes.

Le film n’a pas encore de date de sortie, mais Return to Silent Hill ne devrait plus trop tarder à nous dévoiler une bande-annonce. On croise les doigts.