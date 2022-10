Silent Hill f va venir bousculer les habitudes des fans de la licence horrifique avec une nouvelle ambiance. Les premières images et détails sur ce jeu qui implique un ancien développeur de chez Nintendo.

Et voilà, on clôture les annonces jeux vidéo pour la série de Konami avec Silent Hill f. Un jeu qui emmènera le joueur dans une destination de rêve pour vivre un cauchemar.

Silent Hill f : au revoir USA, bonjour Japon

Konami a sorti une ultime carte de sa manche : Silent Hill f. Un titre qui abandonnera la bourgade fictive américaine de Silent Hill pour un endroit bien flippant dans le Japon des années 60.

Ce sera une toute nouvelle histoire qui se déroule dans le Japon des années 60 mettant en scène un monde magnifique mais aussi horrible. Le jeu est écrit par Ryūkishi07, connu pour ses romans visuels japonais qui traitent de meurtres mystérieux, d'horreur psychologique et surnaturelle.

Une description qui colle avec les images. On a d'un côté quelque chose de très inspiré avec des éléments du folklore japonais, mais également de l'horreur car la situation tourne vite au vinaigre pour la jeune écolière bien mal en point.

Au développement, il y a donc Ryūkishi07 (When They Cry) pour l'écriture, kera un character et creature designer ainsi que le producteur Motoi Okamoto. Un ancien de Nintendo qui a notamment travaillé sur Luigi's Mansion. Quant au studio principal, c'est les taiwanais de NeoBards qui s'en occupent.

NeoBards ont co-développé des titres avec Capcom tels que Resident Evil Origins Collection, Onimusha : Warlords et sont les créateurs des jeux multijoueur Resident Evil (Re : Verse et Resident Evil Resistance).

Si vous avez raté les annonces avant d'atterrir sur cet article, n'oubliez pas :