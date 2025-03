Après des années d’absence à laisser les fans se ronger les ongles, Konami a enfin décidé de déterrer sa célèbre licence horrifique. Les projets sont multiples, pour ne pas dire très nombreux, mais pour le moment, nous n'en avons vu que deux. Le premier, Silent Hill Ascension, devait mettre un coup de pied dans la fourmilière avec une expérience transmédia en partenariat avec des géants de l’animation et du jeu vidéo, mais finalement, il s’est ramassé. Le jeu représentait tout ce que l’on n’aime pas de Konami, notamment l’introduction de microtransactions poussives. Heureusement, nous avons ensuite eu l’excellent Silent Hill 2 Remake de Bloober Team. Un jeu tout simplement génial en tout point qui nous rassure grandement pour la suite. Et justement, en parlant de la suite…

La licence va enfin nous donner des nouvelles

Maintenant que le Remake est derrière nous et que c’est un carton, l’heure est à la découverte des prochains titres attendus de la licence. Konami a encore plusieurs jeux sous le coude, notamment Silent Hill Townfall dans les bras d’Annapurna ou encore l’intriguant Silent Hill f, qui porte à lui seul tous les espoirs pour l’avenir de la licence. On va très bientôt avoir de nouvelles de tout ce petit monde puisque Konami nous a donné rendez-vous le 13 mars à 23h, heure française, pour un nouveau Silent Hill Transmission. Il s’agit d’un événement en ligne entièrement dédié à la licence et à son actualité.

On devrait donc avoir des nouvelles de tout ce qui se trame autour des jeux vidéo, mais également du cinéma puisqu’un nouveau film est actuellement en production, chapeauté par Christophe Gans, déjà réalisateur du premier film, un carton pour l’époque, et une chouette réussite d’ailleurs. Le réalisateur connaît la franchise et sait capter son essence. Son prochain long métrage, Return to Silent Hill, s’inspirera de du deuxième épisode de la série cette fois et s’annonce déjà intense. On espère une petite bande-annonce maintenant.

Silent Hill f sera là lui aussi !

Mais la star, ce sera tout de même Silent Hill f. Konami nous a confirmé que le jeu sera bien présent, et certainement longuement présenté. On rêve déjà tous d’une sortie pour 2025, même si ce sera certainement pour l’an prochain. En tout cas, après Silent Hill The Short Message une expérience gratuite plutôt réussie, on attend la suite avec impatience. On ne sait pas grande chose du jeu en l’état, si ce n’est qu’il faut s’attendre à quelque chose de très différent de ce à quoi la licence nous a habitués jusqu’ici, avec plusieurs prises de risque. Konami semble confiant, on a bien envie de lui donner le bénéfice du doute désormais. Rendez-vous le 13 mars à 23h pour en avoir le cœur net.