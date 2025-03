Après l’excellent Silent Hill 2 Remake, Konami est confiant. La résurrection de sa licence d’horreur cultissime se passe plutôt bien malgré un démarrage en demi-teinte avec l’échec de SH Ascension, sa série d’animation interactive. Désormais, c’est au tour du très attendu Silent Hill f de faire parler de lui. Le prochain gros jeu de la licence qui nous fait déjà de très belles promesses.

La série est composée de pléthore de jeux principaux et spin-offs sur consoles, PC et consoles portables. Tous tournent plus ou moins autour des mêmes grandes lignes. Des esprits torturés, la ville angoissante de Silent Hill en toile de fond, des environnements cauchemardesques… Une recette qui fonctionne, mais qui sera prochainement chamboulée avec l’arrivée de Silent Hill f, un titre qui compte bien changer les choses, ou presque. Après moult rumeurs et une annonce officielle, le jeu a attendu le premier Silent Hill Transmission de 2025 pour se laisser découvrir davantage.

Silent Hill f va tout changer pour la licence, ou presque

Le jeu nous fera suivre le cauchemar de la jeune Hinako, une adolescente perturbée dans le japon des années 60. L’ambiance promet une fois de plus d’être oppressante au possible et notre héroïne souffre le martyre psychologiquement, mais également physiquement. On peut en effet la voir être blessée et ses vêtements être arrachés ce qui, on doit l’admettre, est plutôt impressionnant.

« Trouver la beauté dans la terreur », voilà comment le concept de Silent Hill f est décrit par ses développeurs. Le jeu misera sur une horreur à la japonaise avec un sens artistique prononcé et une histoire captivante notamment comparée à celle de Silent HIll 2, jugée à juste titre, comme le meilleur jeu de la licence. Pour ce faire, les développeurs ont recruté une légende de l’horreur japonaise : Ryukishi07 connu notamment pour Higurashi When They Cry, une œuvre d'horreur psychologique culte au pays du soleil levant. L’histoire de ce nouvel épisode devrait donc nous surprendre d’autant qu’il a été dit que notre héroïne aura de nombreux choix à faire.. bons comme mauvais.

Enfin l’OST promet une nouvelle fois de faire des merveilles puisque c’est un vétéran de la franchise qui rempile ici, Akira Yamaoka, notamment à l'œuvre sur SH2 Remake. Il est par ailleurs accompagné de nombreux autres artistes pour incorporer davantage de notes japonaises pour coller à l’ambiance si atypique de ce nouvel opus.

Malheureusement, on a toujours pas le droit à une date de sortie, mais le jeu confirme bien qu'il sortira sur PS5, Xbox Series et PC.

Le Silent Hill Transmission complet