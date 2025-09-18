Attendu pour le 25 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC, Silent Hill f vient tout juste de recevoir sa première critique, et elle n’augure que du bon pour le titre de Konami.

Dans une semaine jour pour jour, le grand concurrent de Resident Evil fera officiellement son grand retour avec Silent Hill f, qui signera la première entrée majeure originale de la franchise depuis plus d’une décennie. Il aura alors la lourde tâche de succéder à l’excellent remake de Silent Hill 2 de Bloober Team, qui a véritablement dépassé les attentes des fans l’année dernière. Heureusement, si l’on se réfère à la première critique du jeu maintenant disponible, le pari semble avoir été relevé haut la main par NeoBards Entertainment.

La première critique de Silent Hill f est tombée

En effet, comme révélé par certains internautes sur la toile, la critique de Famitsu est d’ores et déjà accessible, et elle ne manque pas d’éloges envers le jeu. À vrai dire, avec une note finale de 36/40, Silent Hill f enregistre tout simplement le meilleur score attribué par le média japonais à la franchise, le précédant record étant détenu par le remake de Silent Hill 2 avec 35/40. À quelques encablures de sa sortie, cela se veut donc très rassurant, surtout lorsque l’on sait que ce nouvel opus promet une approche très différente de ses prédécesseurs.

Parmi les points mis en avant par Famitsu, on trouve notamment la qualité de l’histoire, jugée « mystérieuse et captivante », mais aussi la mise en scène, Silent Hill f parvenant visiblement avec brio à reproduire les sentiments de peur et de solitude caractéristiques de la série. Le changement de cadre a d’ailleurs été très apprécié par les testeurs, qui ont qualifié la beauté du jeu de « remarquable » et les graphismes d’« époustouflants ». Quant aux combats, qui suscitent quelques craintes, ils s’avèrent apparemment « étonnamment satisfaisants ».

Le média précise cependant que malgré les différents ajustements possibles, Silent Hill f reste un jeu parfois difficile, en particulier pour tout ce qui touche aux combats de boss. De même, le titre de NeoBards peut parfois souffrir de quelques problèmes de rythme, notamment provoqués par le système d’offrandes qui, tout en étant sympathique, tend parfois à détourner de l’histoire. En sachant que la durée de vie du jeu, elle, tourne en moyenne autour de 12-13h. Voilà qui nous donne d’autant plus hâte de nous plonger dans ce Silent Hill f à notre tour.

Source : Reddit