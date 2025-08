Malgré un cadre inhabituel en plaçant son récit dans un village japonais, Silent Hill f se présente sur le papier comme un rassurant retour en force pour l'iconique licence horrifique de Konami, en dépit de combats qui divisent déjà. Après l'excellent Silent Hill 2 Remake, un éditeur emblématique qui s'était un peu perdu en route ces dernières années semble reprendre pied, en offrant aux fans d'autrefois ce qu'ils attendent. Ce sera notamment le cas au niveau de fonctionnalités éculées de la franchise.

Silent Hill f n'a pas fini de nous horrifier

Contrairement aux précédents jeux du même nom, Silent Hill f va se départir de l'emblématique ville américaine recouverte d'un inquiétant brouillard, pour nous emmener cette fois au Japon, en compagnie d'Hinako. Ce qui ne va cependant pas changer, c'est l'horreur psychologique que ce nouveau titre va vouloir véhiculer. Comme tous les protagonistes avant elle, Hinako semble souffrir d'une certaine forme de traumatisme ou de maladie mentale, qu'il nous appartiendra d'explorer au fil de l'histoire. Elle devra également se battre contre d'effroyables créatures, avec un système de combat qui n'a pour l'instant pas convaincu les joueurs.

Ce qu'on surveille surtout dans Silent Hill f, c'est toutefois son ambiance horrifique et son histoire. Sur ce point, le titre ne devrait pas dénaturer l'ADN de la licence. Dans le cadre d'un événement presse à Tokyo, Konami a notamment confirmé (rapporté par Polygon) que ce nouvel opus reprendra une tradition de ses grands frères : des fins multiples. Elles seront plus exactement au nombre de cinq. La première sera a priori commune à tous les joueurs, mais les prochaines parties varieront dans leur conclusion selon nos actions et choix.

Mieux encore, Silent Hill f disposera d'un système de New Game+, qui devrait « étendre l'exploration, proposer de nouveaux boss et développements de l'histoire à travers de nouvelles cinématiques ». Ainsi, ce nouvel opus disposera d'une rejouabilité certaine. Reste maintenant à voir si l'expérience globale arrivera à tenir les joueurs suffisamment en haleine pour leur donner envie de retourner en affronter les nombreuses horreurs. Pour cela, rendez-vous à la sortie de Silent Hill f, le 25 septembre 2025, sur PC, PS5 et Xbox Series.

