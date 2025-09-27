Au sein d'un mois extrêmement chargé en grosses sorties, le 25 septembre 2025 fut un bel exemple en la matière, avec notamment Silent Hill f, mais aussi Sonic Racing: CrossWorlds ou encore la sortie en 1.0 très attendue d'Hades 2. Après le fulgurant Silent Hill 2 Remake, le retour de la légendaire licence horrifique de Konami avec un tout nouvel épisode se présente visiblement sous les meilleurs auspices. Parmi tant de signes en ce sens, la rapide émergence de mods sur la version PC du jeu, dont un qui permet de mieux en admirer toute la beauté, mais au détriment de l'ADN de la franchise.

Un mod transformant radicalement Silent Hill f sort du brouillard

Malgré le fait que Silent Hill f place son récit dans un village japonais dans les années 60, au lieu de l'iconique ville américaine éponyme, ce nouvel épisode conserve tous les codes de la célèbre licence horrifique, mais de manière moderne, et surtout un aspect graphique au goût du jour. Tel est notamment le cas de l'emblématique brouillard, à la base un cache-misère pour compenser les limites techniques de la PS1, mais qui a durablement marqué la série depuis pour en accentuer l'ambiance horriblement oppressante.

Un moddeur de la version PC de Silent Hill f n'aimait visiblement pas ce fameux brouillard, et voulait admirer la superbe direction artistique du jeu comme il se doit. Ayant eu accès au titre en accès anticipé grâce au bonus de précommande, il s'est ainsi fendu deux jours avant sa sortie officielle d'un mod supprimant purement et simplement cet élément pourtant central dans un Silent Hill.

Si on déconseille de le faire pour une première partie, afin de pleinement s'imprégner de l'ambiance magistralement horrifique de Silent Hill f, force est de constater que le brouillard cache des panoramas particulièrement beaux. Le mod permet au moins d'admirer le travail des développeurs sur l'aspect visuel du jeu à sa juste valeur, même si cela rend l'expérience nettement moins effrayante qu'escompté. Si la chose vous intrigue, vous pouvez retrouver le mod sobrement appelé « No Fog » sur Nexus Mods, applicable donc uniquement à la version PC de Silent Hill f.

Source : Nexus Mods