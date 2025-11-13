Silent Hill f souhaite améliorer son expérience de jeu et, pour cela, quoi de mieux qu’une nouvelle mise à jour. De nouvelles fonctionnalités sont d’ailleurs disponibles. Quoi de neuf exactement ?

Konami et NeoBards Entertainment viennent de publier la mise à jour 1.10 de Silent Hill f. Cette nouvelle version apporte une difficulté plus accessible, quelques options très pratiques pour le New Game+ et une longue liste de correctifs. Une amélioration bienvenue pour un jeu dont l’ambiance forte pouvait parfois être freinée par certains soucis techniques.

Une grosse mise à jour pour Silent Hill f

La grande nouveauté, c’est l’arrivée d’un mode « Casual » pour les combats pour Silent Hill f. L’objectif est simple. Permettre aux joueurs de profiter de l’histoire sans se retrouver bloqués par des affrontements trop exigeants. Ce mode peut être choisi dès le début d’une nouvelle partie. On peut aussi l’activer à partir d’une sauvegarde New Game+. Et si un joueur enchaîne les défaites, le jeu lui proposera automatiquement de basculer sur cette difficulté plus douce. C’est une manière de rendre l’expérience moins stressante, tout en préservant l’ambiance horrifique.

La mise à jour Silent Hill f ajoute également une option permettant de sauter certaines sections du New Game+. Une fois un objectif précis accompli, le jeu propose de passer directement à une scène plus avancée. Cette option permet d’éviter quelques passages déjà vus. Cependant, elle ne débloque pas tous les objets ni certaines récompenses spécifiques. Les choix narratifs et les fins, eux, ne sont pas modifiés. C’est un bon compromis pour les joueurs qui veulent aller plus vite sans dénaturer l’expérience.

Des ajustements pour rendre le rythme plus agréable

La version 1.10 de Silent Hill f revoit aussi plusieurs aspects du gameplay. Certains combats obligatoires ont été retirés. Certaines zones comptent désormais moins d’ennemis. Et Hinako, l’héroïne, récupère sa stamina plus vite. Elle subit aussi un peu moins de dégâts en mode Hard. Ces changements ne transforment pas le jeu, mais ils rendent les déplacements plus fluides. Ils permettent aussi d’éviter certains pics de difficulté qui pouvaient casser le rythme.

Sur PS5 et Xbox Series, une nouvelle option de Motion Blur fait son apparition dans le menu graphique de Silent Hill f. Une petite amélioration visuelle qui permet d’ajuster l’expérience selon ses préférences. Comme souvent avec ce type de mise à jour, la version 1.10 corrige de nombreux bugs. Certains événements ne se déclenchaient pas. Des ennemis restaient bloqués hors des zones de combat. D’autres éléments liés à l’éclairage, au son ou aux hitboxes pouvaient perturber la progression.

Plusieurs problèmes gênants ont également été réglés. Hinako pouvait devenir immobile après une esquive ou mourir instantanément au chargement d’une autosave. Des notes du journal de Sakuko étaient impossibles à récupérer en New Game+. Tous ces soucis ont été corrigés.

Source : Konami