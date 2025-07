Silent Hill f était pour rappel l'un des invités de marque du State of Play de juin dernier, en amont du Summer Game Fest 2025 qui a de son côté mis en avant un certain Resident Evil 9 Requiem en guise de clou du spectacle. Pour le retour de la mythique franchise horrifique de Konami, nous avons donc rendez-vous le 25 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series, non pas dans la ville éponyme aux États-Unis, mais dans son pendant japonais, en compagnie d'Hinako. D'ici là, le titre a fait l'objet du leak d'un extrait de gameplay qui fait malgré tout figure d'agréable retour aux sources.

Du gameplay de Silent Hill f leake depuis le brouillard

Après le très solide Silent Hill 2 Remake par Bloober Team, Konami semble à nouveau enclin à faire revenir sa célèbre franchise sur le devant de la scène. Cela prendra la forme du 25 septembre à venir de Silent Hill f, un nouvel opus original après de longues années d'absence, et des derniers essais peu concluants. Pour l'occasion, on quitte cependant les États-Unis pour suivre Hinako dans un village japonais des années 60. Malgré ce changement radical de décor, cette nouvelle aventure devrait bien conserver les codes de la franchise, avec une ambiance angoissante, une histoire torturée et un bestiaire des plus dérangeants.

Sur le papier, Silent Hill f se présente donc comme un retour en grande forme de la licence phare de Konami. S'il faudra quelques petits mois pour voir si la sombre histoire d'Hinako vaut le détour, ainsi que son gameplay visiblement plus orienté action que Silent Hill 2 Remake, un extrait du jeu a récemment leaké sur la Toile suite à une présentation du jeu à huis clos par Konami. Pas de combat ici en revanche, puisqu'il s'agit en réalité de la scène d'ouverture de ce jeu au Japon dans les années 60.

On y aperçoit donc Hinako marchant innocemment vers le village qui sera le théâtre de Silent Hill f, avant qu'elle ne s'arrête devant un autel. Cet extrait semble en tout cas avoir agréablement intrigué les internautes qui l'ont vu. Certains y ont même vu un appréciable retour aux sources, avec une mise en scène et une ambiance rappelant les meilleurs épisodes de la série horrifique. Reste à voir si l'ensemble du jeu sera aussi convaincant. Rendez-vous pour cela à la sortie de Silent Hill f le 25 septembre sur PC, PS5 et Xbox Series.

