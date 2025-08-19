Silent Hiill f arrive à grands pas et met le paquet à la Gamescom 2025 pour nous faire flipper à mort... et ça marche. La licence culte est de retour en très grande forme.

Si Resident Evil 9 Requiem tire toute la couette, Silent Hill f est lui aussi prêt à faire frisson les fans de jeux d’horreur. Après un Silent Hill 2 Remake des plus réussis, Konami enchaîne cette année avec un épisode totalement inédit cette fois. Et pour ce nouveau départ, les règles ont changé. Si l’essence reste la même, on change toutefois totalement de décor, et ça s’annonce ultra angoissant.

Silent Hill f va nous glacer le sang et le prouve avec du gameplay

Changement de décor radical pour ce nouvel épisode, Silent Hill f délaisse les États-Unis pour nous plonger en plein japon des années 60. On y suit Hinako, une jeune adolescente victime de terrible hallucination (qui n’en sont pas vraiment). Tourmentée, la jeune fille tentera tant bien que mal de survivre tout en essayant de découvrir ce qui se cache derrière cette angoissante malédiction qui semble frapper le monde tout autour d’elle.

Silent Hill f devrait marquer un tournant pour la licence qui s'émancipe de son passé pour tenter quelque chose de totalement nouveau. En changeant de paysage, Konami rebat totalement les cartes de sa licence et ouvre la porte à tout un tas de possibilités. Il est dit que le jeu aborde déjà des thématiques fortes et marquantes, et devrait proposer une histoire alambiquée une fois de plus d’autant que le créateur Ryukishi07, un grand spécialiste de l’horreur moderne, est de la partie. Le jeu s’annonce également particulièrement graphique, en témoigne la torture physique que subit notre héroïne, mais aussi les créatures qu’elle croisera. Silent Hill f est attendu le 25 septembre prochain sur PS5, Xbox Series et PC.

Nouvelle séquence de gameplay de Silent f diffusée à la Gamescom 2025

source : konami, gamescom 2025