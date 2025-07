Konami met les bouchées doubles pour faire renaître sa légendaire saga Silent Hill. Après un Silent Hill 2 Remake extrêmement réussi, c’est Silent Hill f qui reprendra le flambeau. Il aura pour mission non seulement de prouver que la série en a encore sous le coude, mais surtout de la transporter ailleurs, la faire grandir et lui assurer un chouette avenir. Le jeu arrive très prochainement puisqu’il est attendu pour le 25 septembre prochain, mais juste avant ça il se montrera à nous une ultime fois avec une bande-annonce et du gameplay. Konami nous a donné rendez-vous !

Silent Hill f nous donne rendez-vous très bientôt, on a une date !

On sait exactement quand et où sera montré Silent Hill f, juste avant sa sortie sur consoles et PC. C’est à la Gamescom 2025, à Cologne, que ça se passera avec une bande-annonce et du gameplay qui seront diffusés pendant la grande soirée d’ouverture. Le salon allemand est l’un des plus grands rendez-vous de l’année avec le Summer Game Fest, les Game Awards ou encore le Tokyo Game Show. C’est donc logique qu’il attire les studios, éditeurs et constructeurs pour y faire des annonces. Konami nous partagera donc un nouvel aperçu de Silent Hill f dès le 19 août au soir, l’occasion pour nous d’en découvrir davantage ou d’au moins en prendre plein les mirettes une dernière fois avant l’arrivée du jeu quelques semaines plus tard.

On se donne rendez-vous à la Gamescom pour revoir Silent Hill f !

Un jeu qui compte aller jusqu'au bout et qui s'annonce terrifiant

Pour rappel, Silent Hill f compte dépoussiérer la franchise. Le jeu quitte la ville américaine éponyme pour venir poser ses valises au Japon dans les années 60. C’est une première dans la franchise qui a toujours plus ou moins gravité autour de la ville plongée dans le brouillard. La mythologie de la licence devrait donc prendre une tournure des plus intéressantes. A première vue en tout cas, les codes sont là : pénombre, brouillard étouffant, créatures cauchemardesques… la totale. On y incarnera Hinako, une adolescente tourmentée qui, en plus de voir des horreurs, se fait malmener par ces dernières qui la pousseront physiquement et psychologiquement dans ses derniers retranchements. On nous promet déjà des thématiques difficiles, une peur aussi visuelle que psychologique, mais aussi des horreurs bien plus graphiques. Tout un programme qui nous tarde déjà de découvrir.