Partenaire de confiance de Sony, Konami a fait un crochet lors du Summer Game Fest 2025 en montrant le prochain Silent Hill en action et on a enfin une date de sortie.

Konami n'aura pas attendu le Summer Game Fest pour faire de grosses annonces. L'éditeur était en effet présent lors du State of Play de Sony pour nous montrer davantage de Silent Hill f, son prochain gros jeu. Cerise sur le gâteau, le jeu nous a enfin fait l’annonce que tout le monde attendait en nous dévoilant sa date de sortie et c’est imminent !

Après le très réussi remake du second opus de Bloober Team, Konami compte bien enchaîner avec un jeu inédit cette fois. Assumé dès le départ par le studio, Silent Hill f a été conçu comme une histoire à part entière, sans lien (à première vue) avec les précédents jeux. On y suivra Hinako, une adolescente japonaise dans les années 60 qui tentera de se défaire d’une terrible malédiction. Tourmentée par des horreurs indescriptibles, la jeune fille devra combattre ses propres démons et les monstruosités qui tenteront de la tuer, en la torturant psychologiquement, mais aussi physiquement.

Le studio a prévenu, Silent Hill f traitera de thématiques fortes et marquantes pour ne pas dire traumatisantes. De ce que l’on a pu voir en tout cas, le jeu s’annonce très graphique. Ce nouvel aperçu, généreux en gameplay, nous dévoile des monstres désarticulés vifs et dangereux, qui errent dans des environnements oppressant et réellement dépaysant. On est loin, très loin des rues brumeuses de Silent Hill, ici, la campagne japonaise apporte un tout autre cachet qui rappelle fortement Forbidden Siren. On pourra de toute façon se faire une idée de la chose très bientôt puisque Silent Hill f nous a donné sa date de sortie et il arrive dès le 25 septembre prochain. Oui, dans quelques mois seulement.