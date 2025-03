La semaine dernière, comme nous vous en parlions sur Gameblog, le prochain jeu Silent Hill f s’est enfin dévoilé à travers une vidéo de présentation. Forcément, les fans attendent désormais de nouvelles informations avec impatience. Et justement, certains détails commencent à se préciser.

Silent Hill f précise les choses

Silent Hill f continue de faire parler de lui. Après un trailer particulièrement dérangeant dévoilé, de nouveaux détails viennent compléter le tableau. Cette fois, c’est la fiche de classification ESRB (l’équivalent américain du PEGI) qui en révèle un peu plus. Et autant dire que le jeu s’annonce encore plus sombre et viscéral que prévu.

C’est sans doute l’info la plus surprenante : Silent Hill f abandonne complètement les armes à feu. À la place, les combats se feront uniquement au corps-à-corps, avec des haches, des couteaux, des barres de fer ou encore des lances. Un choix fort, qui renforce la tension et la sensation de vulnérabilité. Ce virage marque une rupture avec les anciens opus, tout en collant parfaitement à l’ambiance oppressante de la série.

Une atmosphère toujours plus glaçante

Les descriptions issues de la classification ne laissent aucun doute : le jeu sera extrêmement violent et gore. On parle de personnages brûlés vifs, de mutilations, d’amputations et même de scènes où des ennemis arrachent le visage du personnage principal, Hinako. Certaines séquences incluront aussi de la nudité partielle, dans un contexte très macabre.

Ces éléments confirment ce que le trailer suggérait déjà : Silent Hill f ne fera pas dans la demi-mesure. L’horreur psychologique chère à la licence sera bien présente, mais accompagnée d’une violence frontale rarement vue dans la série.

Une sortie prévue plus tôt que prévu ?

Au-delà du contenu, cette classification pourrait aussi nous donner un indice sur la fenêtre de sortie du jeu. Plusieurs observateurs pensent que Silent Hill f pourrait arriver dès le troisième trimestre 2025. Pourquoi ? Parce que le remake de Silent Hill 2 avait été classé par l’ESRB en avril, pour une sortie en septembre. Ici, le jeu d'horreur est évalué encore plus tôt, ce qui laisse penser à une sortie possible dès juillet ou août 2025. Rien d’officiel pour l’instant, mais le calendrier semble crédible.

Source : AestheticGamer1