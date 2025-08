Après avoir eu droit à un retour en grande pompe l’an dernier grâce au remake de Silent Hill 2, la saga horrifique de Konami s’apprête désormais à revenir avec Silent Hill f, qui marquera la sortie du premier opus inédit pour la franchise depuis plus d’une décennie. Autant dire, donc, que le titre développé par NeoBards est attendu de pied ferme par les joueurs, qui n’espèrent qu’une seule chose : être séduits par cette nouvelle proposition. Un élément de cette dernière, toutefois, commence déjà à diviser les fans.

Les combats de Silent Hill f divisent déjà les fans

En effet, en fin de semaine dernière sortaient les premières previews de Silent Hill f, que certains médias ont pu tester en avant-première pendant près de cinq heures. Et si les avis sont globalement très positifs, notamment pour tout ce qui touche au cadre et à l’ambiance du jeu, de nombreux journalistes s’accordent tout de même sur le fait que les combats représentent pour l’heure le plus gros point noir de ce dernier. En cause notamment : le fait qu’ils arborent une dimension « souls-like » qui tend à les rendre profondément frustrants.

Alors, on vous rassure tout de suite : non, Silent Hill f ne sera pas un Souls. D’ailleurs, d’aucun pourraient estimer que la comparaison avec les jeux de FromSoftware est quelque peu alambiquée, et ils auraient sans doute raison. Pour les joueurs, c’est néanmoins ce qui semble être ressorti des previews du jeu, qui mentionnent toutes des combats relativement difficiles, surtout lorsque l’on parle des boss. Et cela tient surtout à la présence d’une mécanique de gameplay en particulier : la gestion de l’endurance.

Car à l’instar des Souls, Silent Hill f semble en effet vouloir accorder une place importante à la gestion de l’endurance de l’héroïne, qui nécessite notamment une maîtrise indispensable de l’esquive et de la contre-attaque pour pouvoir s’en sortir. Un point qui, selon les journalistes, manque visiblement quelque peu d’équilibrage pour l’instant, au point de rendre les combats plus fastidieux qu’autre chose. Résultat : certains affirment avoir passé près d’une heure sur le boss de la démo, ce qui leur a inévitablement laissé un goût amer.

Un côté « Souls-like » qui inquiète

Forcément, beaucoup de joueurs s’inquiètent donc déjà de leur propre expérience le moment venu. D’autant plus quand on sait que contrairement à Silent Hill 2, Silent Hill f s’accompagnera d’un système d’arme dégradables, qui impliquera de devoir gérer minutieusement toutes ses ressources à chaque instant. Cela dit, sachant que le jeu n’est pas attendu avant le 25 septembre prochain, NeoBards dispose encore d’un certain temps pour apporter les améliorations nécessaires à ce sujet, si tant est que le studio estime que cela doit être fait.

De même, pour les joueurs craignant que la difficulté des combats soit trop relevée, on peut probablement s’attendre à ce que Silent Hill f dispose d’une difficulté modulable, à l’instar de ce qui a été fait avec Silent Hill 2. Quant au reste, s’il y a bien une chose que nous a prouvé le remake de Bloober Team, c’est qu’il ne faut pas vendre la peau de l’ours avant de l’avoir tué. Ainsi, la difficulté apparente relevée par les journalistes pendant la preview pourrait peut-être en réalité s’avérer moins handicapante que prévu dans la version finale. Réponse le mois prochain.