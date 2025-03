Annoncé comme l'un des épisodes les plus choquants de la série, Silent Hill f paye déjà le prix de ses ambitions alors qu'un organisme gouvernemental pose son veto sur le jeu.

Annoncé pour la toute première fois en 2022, Silent Hill f a tout récemment officiellement redonné de ses nouvelles, avec notamment une autre bande-annonce, ainsi que quelques détails croustillants. Selon Konami, il faut s'attendre à « l'un des épisodes les plus choquants » de la série, avec un gameplay plus viscéral, et toujours l'ambiance oppressante si propre à l'iconique franchise. Une perspective horrifique intrigante, qui risque toutefois de lui coûter des points auprès de certaines instances gouvernementales, comme en Australie.

Silent Hill f doit pour l'instant appuyer sur F pour sa sortie en Australie

Après le retour en très grand forme de Silent Hill 2 Remake par Bloober Team, la célèbre licence horrifique de Konami semble comme renaître de ses cendres. Beaucoup attendent désormais au tournant son prochain opus, connu sous le nom de Silent Hill f. Sur le papier, ce nouvel épisode s'annonce plutôt prometteur pour les fans de la franchise et semble vouloir pousser plus loin encore le côté « dérangeant » bien connu de ses illustres prédécesseurs. Il serait notamment question de « trouver la beauté dans la terreur » le tout dans une version japonaise de la célèbre ville couverte de brouillard, aux commandes d'une étudiante du nom de Hinako.

Malheureusement, l'organisme de classification australien ne semble pas très enclin à vouloir trouver cette fameuse beauté dans la terreur, puisque Silent Hill f y a reçu tout net un refus de classification. Konami entend en effet y aborder des thèmes largement censurés en Australie, comme de la violence envers des enfants, ou de la torture. À la suite du trailer ci-dessous, on retrouve par ailleurs sur la page ESRB du jeu d'autres détails qui nous font miroiter notamment « un personnage brûlé vivant dans une cage » ou « des visages arrachés ».

Une version édulcorée du jeu ou rien pour le public australien, voire ailleurs ?

À moins que Konami revoit sa copie, en tout cas pour la version australienne de Silent Hill f, le géant japonais devra donc faire sans l'Australie, au grand dam de joueurs australiens désireux d'y jouer. Il n'est par ailleurs pas exclu que le jeu se voit également provisoirement banni dans d'autres pays. Ceci étant dit, le titre ne dispose pas encore de date de sortie établie. Le studio japonais a donc encore un peu de temps pour se retourner et s'assurer qu'un maximum de monde puisse contempler le retour de sa saga horrifique phare sur le devant de la scène. Pour rappel, le prochain jeu Hunter x Hunter s'est également essuyé un refus par les autorités australiennes en décembre dernier.

Source : Site officiel de l'organisme de classification australien