Après l'arnaque The Witcher 4, Silent Hill f est à son tour victime d'une escroquerie qui pourrait mettre en danger certaines de vos données personnelles. Attention !

Les semaines s'enchainent mais semblent se ressembler pour les arnaques dans le jeu vidéo. Un peu plus tôt dans l'année, des spéculateurs ont tenté de surfer sur le test réseau d'Elden Ring en revendant des clés, parfois près de 200 euros, pour quelque chose qui était à la base gratuit. La semaine dernière, CD Projekt Red a dû prendre la parole après une arnaque concernant The Witcher 4 et un soi-disant beta test qui n'existe pas. Aujourd'hui, Konami est aussi contraint d'adresser une importante mise à en garde avant la sortie de son prochain jeu d'horreur Silent Hill f.

Une arnaque Silent Hill f en cours, attention !

Si la spéculation autour du test d'Elden Ring n'avait que pour objectif de vous soutirer de l'argent, celle autour de The Witcher 4 s'attaque plutôt à vos données personnelles. En effet, si vous succombez à l'appel de cette invitation pour tester le jeu avant tout le monde, vous n'obtiendrez jamais d'accès au titre, mais vos informations telles que votre nom et votre prénom ainsi que votre adresse mail tomberont dans les mains des escrocs. Et il est en train de se passer exactement la même chose pour Silent Hill f.

Sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu passer des posts pour un bêta test fermé de Silent Hill f, ce qui est alléchant de prime abord. Surtout si vous êtes fans de la licence et que vous attendez ce nouvel épisode qui promet d'être l'un des jeux les plus choquants de la licence. Mais tout cela est totalement faux et Konami n'organise pas de test pour ce futur titre signé NeoBards Entertainment Limited (Resident Evil Resistance, Resident Evil Re:Verse).

« Des comptes frauduleux ont été observés sur des réseaux sociaux qui annoncent de faux événements, y compris le test bêta fermé de Silent Hill f, et conduisent les utilisateurs vers de faux sites web où ils sont invités à saisir leurs informations personnelles. Veuillez noter que l'utilisation de faux sites peut conduire à des fuites d'informations personnelles et à des fraudes. À l'heure actuelle, Konami, « Silent Hill f » ou des noms similaires ne sont en aucun cas associés à la société, même s'ils sont utilisés dans des pages, des URL ou des designs dévoilés officiellement tels que des illustrations promotionnelles ». Silent Hill f n'a pas encore de date de sortie, mais on sait déjà qu'il sera censuré en Australie.

Source : silenthill_jp.