Keiichiro Toyama est à l'origine d'une des licences les plus cultes du jeu vidéo. Silent Hill s'est imposé comme une œuvre au long cours, qui n'est d'ailleurs pas près de toucher à sa fin. Mais, depuis quelque temps, l'homme a quitté la machine Konami pour voler de ses propres ailes au sein de son propre studio, Bokeh Game. C'est avec lui qu'il planche déjà sur un nouveau projet.

L'après-Silent Hill et Slitterhead se dessine

Parmi les maîtres de l'horreur vidéoludique, Keiichiro Toyama fait partie des plus grands. Ayant conduit avec succès les sagas cultes Silent Hill et Forbidden Siren, il a su créer des expériences qui ont renouvelé le genre. Dès lors, nous pouvions nous attendre à ce qu'il réitère avec un tout nouveau jeu tout droit sorti de son propre studio. Cependant, ça ne s'est pas tout à fait passé comme cela.

En effet, l'an dernier, Bokeh Game a publié son premier titre : Slitterhead. En dépit de certaines qualités, en particulier le concept même du jeu, ce coup d'essai ne s'est pas montré à la hauteur des attentes. Le créateur de Silent Hill admet auprès de Famitsu que le public n'était pas vraiment au rendez-vous. Pour autre, lui et ses équipes sont plutôt satisfaits du résultat et assurent ne pas chercher un succès commercial absolu avec leurs productions.

La prochaine est justement déjà sur les rails. Toujours à nos confrères de Famitsu, Keiichiro Toyama explique évidemment qu'il ne peut pas trop en dire pour le moment. Cependant, ses déclarations sont assez énigmatiques. Il confesse notamment que le studio a été pensé pour laisser l'opportunité de « faire beaucoup de choses différentes ». Toyama n'écarte d'ailleurs pas l'idée de « travailler sur des projets plus légers », qui seraient alors bien loin de l'esprit Silent Hill.

Il est certain que le nouveau jeu de Keiichiro Toyama et Bokeh Game sera suivi de près. Qui plus est, le patron du studio songe petit à petit à « passer le relai à la génération suivante ». Le but est d'aller de l'avant. Après le lancement tiède de Slitterhead, le studio veut rebondir. Mais, doucement, le père de Silent Hill, âgé de 55 ans, prépare son retrait.

Keiichiro Toyama.