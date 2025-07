Après plus d’une décennie d’absence, Silent Hill a fait un véritable retour en force l’an dernier entre les mains de Bloober Team, qui a redonné vie à Silent Hill 2 au travers d’un remake salué par la critique. Et alors que Konami s’apprête désormais à offrir à la franchise son premier vrai jeu inédit depuis Book of Memories avec Silent Hill f, GOG, de son côté, semble teaser l’arrivée imminente des deux premiers opus sur sa plateforme. Et visiblement, les joueurs ont le pouvoir de faire bouger les choses.

Deux Silent Hill cultissimes bientôt disponibles sur GOG ?

Réputé pour son combat dans la préservation du jeu vidéo, GOG est une plateforme similaire à Steam permettant aux joueurs PC d’acheter des centaines de jeux en toute sécurité. Dénuée de tout système DRM et de logiciel client, elle est particulièrement prisée dans le sens où elle permet de garder pleine possession sur toute sa bibliothèque de jeux. Une bibliothèque alors notamment composée de certains jeux rétro, qui peuvent aujourd’hui s’avérer difficiles d’accès voire inaccessibles sur la plupart des plateformes. À l’instar des premiers Silent Hill, par exemple.

En effet, à l’heure où sont écrites ces lignes, ni le premier opus sorti en 1999, ni le Silent Hill 2 original sorti en 2001 sont disponibles à l’achat, que ce soit sur PC, PS5 ou encore Xbox Series. Or, chez les amateurs de jeux rétro comme chez les fans de la franchise, bon nombre de joueurs aimeraient pourtant avoir la possibilité de se replonger dans ces titres emblématiques de l’horreur. Une possibilité qui pourrait alors éventuellement devenir réalité grâce à GOG, qui n’a pas hésité à mettre Silent Hill en avant dans une récente vidéo.

Destinée à promouvoir son programme GOG Dreamlist, celle-ci invite en effet les joueurs à proposer une liste de jeux qu’ils aimeraient voir débarquer dans le catalogue du site à l’avenir, et surtout à voter pour eux afin que cela puisse plus rapidement encore se concrétiser. Et forcément, en mettant en avant des jeux comme Silent Hill, la plateforme a alors très vite attiré l’attention des fans de la franchise, qui sont désormais prêts à se mobiliser pour que ce rêve devienne enfin réalité.

Les votes s’accumulent

De fait, avec près de 95 000 votes pour le premier opus, et 96 000 votes pour le deuxième, les deux titres de Konami semblent aujourd’hui en très bonne voie pour rejoindre le catalogue de GOG dans un avenir plus ou moins proche. Car en l’état, ils ne sont alors dépassés que par deux jeux, à savoir Digimon World avec 107 000 votes, et Black & White avec 106 000 votes. Fans de Silent Hill et de rétrogaming, vous savez donc ce qu’il vous reste à faire si vous souhaitez pouvoir (re)découvrir ces deux hits de la PS1 et de la PS2. À vos votes !

Source : GOG