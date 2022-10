Les rumeurs ne mentaient pas. Konami a bien été prospecté plusieurs studios pour raviver sa franchise horrifique et voici Silent Hill Ascension. Une expérience à l'opposé total des anciens épisodes de la saga.

Silent Hill Ascension, un jeu où la mort est partagée

Après l'incroyable trailer de Silent Hill 2 et l'intrigant Silent Hill Townfall, on vous présente Silent Hill Ascension. Un projet commun entre Behaviour Interactive (Dead by Daylight), DJ2 Entertainment (Sonic le film), Bad Robot Productions (la société de J. J. Abrams) et Genvid Entertaiment.

Il s'agit d'un tout nouveau projet qui s'inspire de Twitch et du fait de partager une expérience commune avec d'autres personnes. Une série interactive en temps-réel où la mort sera définitive et où les participants pourront par exemple modifier la fin.

Jacob Navok, CEO de Genvid, en dit plus :

Silent Hill Ascension amène cette sensation de peur partagée à une échelle massive. C'est un live, une série interactive et en temps-réel où des millions de fans pourront regarder ensemble le déroulement effrayant de l'histoire. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes. Vous pouvez changer la fin, ou même prendre part à certaines scènes. Il n'y a pas de bouton « Recommencer ». Vos décision sont à la vie, à la mort dans l'histoire. Vous pouvez changer l'histoire de Silent Hill ensemble. Pour toujours. Silent Hill : Ascension vous est présenté par Genvid, Bad Robot, Behaviour, DJ2 et débutera Live en 2023.

Les créatures du jeu seront l'oeuvre des développeurs de Dead by Daylight. Pour les créer, le studio ira chercher dans les « traumatismes personnels et les démons cachés de la vie passée » de leurs personnages. Quant aux protagonistes de cette aventure, ils seront bien inédits.

La société Genvid a fait de cette interaction lors de livestreams leur spécialité.