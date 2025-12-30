On pensait que Silent Hill était une licence vouée à disparaître, mais Konami a finalement décidé de lâcher un peu ses NFT et autres Pachinko pour la faire revivre comme tout le monde l'espérait. Pour le moment, mis à part un petit couac avec Silent Hill Ascension, on peut dire que c'est réussi. Silent Hill 2 Remake est une pépite, si bien que Bloober Team planche déjà sur le remake du premier volet. Silent Hill f est quant à lui une grande réussite également et apporte un vrai vent de fraîcheur à la licence. On ne peut qu'être rassuré pour la suite sur le papier. Du moins jusqu'à ce que Konami nous révèle ses vrais plans.

Vers un changement radical pour Silent Hill, ça passe ou ça casse

Si la franchise nous a habitués aux plot twists inattendus, on se serait bien passé de celui-ci. Dans les colonnes de Famitsu, Motoi Okamoto, producteur principal de Silent Hill, est venu parler des objectifs de l'entreprise avec sa nouvelle poule aux œufs d'or. Si le grand retour de Silent Hill s'est fait attendre, il semblerait que désormais Konami veuille en tirer le maximum, quitte à l'essorer. Okamoto déclare en effet qu'à terme, l'éditeur aimerait que la série devienne un rendez-vous annuel : « Notre objectif est de sortir environ un titre par an, en incluant les jeux annoncés et ceux qui ne le sont pas encore. Nous ne savons pas si nous pourrons tenir cet objectif, mais nous ferons de notre mieux en tant que producteurs de la série Silent Hill ».

Une stratégie agressive qui rapporte gros lorsque la série a les épaules, mais qui s'essouffle. Call of Duty ou encore Assassin's Creed en ont fait les frais, l'échec de COD Black Ops 7 en est un bon exemple. Notons tout de même que Silent Hill 2 Remake et Silent Hill f ont bien suivis cette cadence, mais on eu un temps de développement nécessaire. Reste à savoir si la cadence demandée n'entachera pas la qualité à l'avenir.

© Konami / Bloober Team.

Une tonne de jeux et projets sur le feu

Parmi les projets annoncés, on sait que SHTownfall est actuellement en développement chez NoCode et Annapurna. Le jeu donnera d'ailleurs des nouvelles très prochainement. Il est même possible que ce soit lui le Silent Hill de 2026 si l'on suit la logique de Konami. On sait également qu'un remake du tout premier jeu est actuellement dans les cartons chez Bloober Team et qu'un film réalisé par Christophe Gans arrive le 4 février 2026 dans nos salles obscures. Le reste est pour l'heure tenu secret même s'il se dit qu'un autre jeu de la série serait en développement chez Bloober en plus du remake.

Dans tous les cas, Konami nous confirme bien que l'on n'a pas encore tout vu et que beaucoup de choses arrivent. Motoi Okamoto reste tout de même sur la défensive en affirmant qu'il ne sait pas si la cadence pourra réellement se tenir, même s'il fera tout pour réussir. Son objectif reste avant tout que les fans puissent maintenir un certain engouement pour la licence. On peut prendre le risque de lui répondre dès maintenant en lui disant de laisser le temps à ses développeurs de nous refaire des masterclass comme SH 2 Remake et Silent Hill f, et tout devrait bien se passer.

source : Famitsu