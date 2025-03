Après des mois de silence, Konami a présenté de nouveau Silent Hill f avec un trailer un peu plus concret. Comme annoncé, il s'agira d'un bouleversement dans la série puisque l'action prendra place dans le Japon des années 60. Un changement qui a l'air de rapprocher le jeu de la franchise Project Zero. En revanche, l'éditeur ne semble pas imposer de barrière aux développeurs de NeoBards Entertainment (Resident Evil : Resistance, Resident Evil Re:Verse). Le studio compte visiblement s'employer à offrir aux fans l'un des jeux les plus choquants de la saga.

Une mise à jour et une promo pour ce jeu Silent Hill 4 The Room

Il est parfois compliqué de remettre la main sur de vieux jeux. Mais depuis quelque temps, GOG, la plateforme de CD Projekt Red, pousse encore plus la sauvegarde des anciennes productions avec leur propre programme de préservation. Une initiative pour assurer la compatibilité des Good Old Games avec les systèmes modernes. Même s'ils ne sont plus supportés par les développeurs originaux. Après Dino Crisis 1 & 2 ou Resident Evil, la boutique a une jolie surprise pour l'un des jeux Silent Hill les plus appréciés de la série : Silent Hill 4 The Room.

Si le titre est disponible sur GOG depuis plusieurs années maintenant, Silent Hill 4 The Room s'offre une mise à jour gratuite 3 ans plus tard après la dernière, avec des surprises dans le cadre du programme préservation. Grâce à ce patch, la comptabilité avec Windows 10 et 11 est améliorée, vous pouvez jouer avec une manette PS5 (entre autres), et le titre tente de s'approcher davantage du rendu PS2 avec un ajustement de la luminosité et du gamma. Mais surtout, les phénomènes surnaturels manquants ont été restaurés. De plus, une promotion à 6,99€ au lieu de 9,99€ est valable jusqu'au 3 avril sur la page GOG de SH4.

Notes de patch du 20 mars 2025

Voici toutes les nouveautés, améliorations et les correctifs de Silent Hill 4 : The Room après installation de la mise à jour du 2025 disponible avec la version GOG du jeu.

Amélioration de la compatibilité avec Windows 10 et 11

Correction d'un problème d'écran gris après un changement de résolution

Résolution du changement de tâche en utilisant la combinaison de touches Alt+Tab

Correction du volume audio et du panoramique pour une expérience sonore plus équilibrée

Ajout d'une prise en charge complète de diverses manettes modernes, notamment la DualSense Edge PS5, Amazon Luna, Google Stadia et Nvidia Shield

Ajout de la prise en charge du « hot-plug » qui vise à pouvoir connecter et déconnecter le périphérique à tout moment, et des vibrations des manettes

Ajustement de la luminosité et du gamma par défaut pour mieux correspondre à la version PS2

Restauration de tous les phénomènes surnaturels pour une expérience de jeu complète

Validation de la stabilité

Source : GOG.