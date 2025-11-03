Voilà maintenant plus d’un mois que Silent Hill f est disponible, pour le plus grand bonheur des fans de la franchise de Konami. Car oui, après plusieurs longues années d’absence, ce n’est finalement pas avec un, mais bien deux nouveaux opus acclamés par la critique que celle-ci a fait son grand retour. Le deuxième étant, évidemment, le remake de Silent Hill 2 sorti l’année dernière, et qui n’a d’ailleurs pas encore tout à fait dit son dernier mot. Car cette fois-ci, il n’y a plus vraiment de place au doute : après Silent Hill f, le titre de Bloober Team est sur le point de revenir.

Silent Hill 2 arrive sur Xbox, ça se confirme

En effet, cela fait plusieurs semaines maintenant que différents bruits de couloir évoquent l’arrivée prochaine de Silent Hill 2 sur de nouvelles plateformes, à savoir les Xbox Series et la Nintendo Switch 2. En cause notamment : le fait que l’exclusivité temporaire de la PS5 soit maintenant arrivée à son terme, et que le site officiel du jeu ait récemment bénéficié d’une mise à jour laissant entendre que deux nouveaux supports pourraient bientôt être annoncés. Et grâce à l’ESRB, nous en avons maintenant la confirmation.

Car oui, cela fait plusieurs jours qu’une page dédiée à la version Xbox Series de Silent Hill 2 a fait son apparition sur le site de l’organisme, prouvant ainsi qu’une annonce est en approche de la part de Bloober Team. Dans l’immédiat, aucune page ne semble toutefois avoir été créée pour une éventuelle version Switch 2. Cela veut-il dire que rien n’est prévu de ce côté ? On l’ignore. Mais cela serait tout de même étonnant sachant que Layers of Fear comme Cronos: The New Dawn ont eu droit / vont avoir droit à leur portage sur la console de Nintendo.

Cerise sur le gâteau, l’annonce de Silent Hill 2 sur Xbox Series pourrait alors s’accompagner de l’annonce dont rêvent les fans depuis plus d’un an maintenant, à savoir l’arrivée du remake de « Born from a Wish », le DLC qui avait accompagné le jeu à l’origine. C’est en tout cas ce que l’on pourrait déduire d’un tweet de Grzegorz Like, scénariste chez Bloober Team, qui s’est fendu d’un étrange « Born from what? » en réponse au message d’un internaute soulignant, à juste titre, que le DLC avait à l’époque vu le jour avec la version Xbox de Silent Hill 2…

Source : ESRB