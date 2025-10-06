D’ici deux petits jours seulement, le remake de Silent Hill 2 célèbrera déjà son premier anniversaire. Oui, sans que cela ne paraisse, cela fait déjà un an que Konami et Bloober Team se sont associés pour nous offrir cette superbe relecture des (mes)aventures de James Sunderland, que beaucoup considèrent aujourd’hui encore comme étant les plus marquantes de l’histoire de la franchise. Et alors même que Silent Hill f vient tout juste de sortir, il se pourrait que le studio n’en ait pas encore tout à fait terminé avec le titre…

Silent Hill 2 bientôt disponible sur Xbox et Switch 2 ?

En effet, cela ne vous aura probablement pas échappé : contrairement à son successeur, Silent Hill 2 n’a pas vraiment bénéficié d’une sortie multi-plateformes. Certes, le jeu de Bloober Team est disponible sur PC, mais pour ce qui est des consoles, il demeure aujourd’hui encore une exclusivité PS5. Toutefois, comme nous avions pu l’apprendre en amont de sa sortie, le partenariat liant Konami à PlayStation n’est que temporaire, et a d'ailleurs pour date limite le 8 octobre 2025. Soit le premier anniversaire du jeu, en somme.

De fait, beaucoup espèrent naturellement que cela débouchera ensuite sur l’annonce de Silent Hill 2 sur de nouvelles plateformes, à commencer bien sûr par les Xbox Series, mais aussi pourquoi pas la Nintendo Switch 2. Et cela tombe bien, puisque à quelques jours seulement de la date fatidique, une intéressante découverte a été faite sur le site officiel du jeu. En farfouillant dans les codes de celui-ci, il apparaît en effet que deux blocs supplémentaires, pour l’instant invisibles, ont visiblement été ajoutés autour des plateformes actuelles de Silent Hill 2.

Forcément, il n’en fallait donc pas plus pour que les joueurs s’imaginent que cela pourrait être le signe d’une annonce imminente autour du jeu, qui pourrait très prochainement débarquer sur deux nouveaux supports. D’autant plus qu’il se murmure depuis plusieurs mois maintenant que Bloober Team pourrait également nous préparer une grosse surprise, à savoir une version remakée de « Born from a Wish », le DLC du Silent Hill 2 original. À ce titre, l’arrivée du jeu sur Xbox Series et Nintendo Switch 2 pourrait alors être une occasion idéale pour l’annoncer.

Bloober Team, un studio très occupé

Bien sûr, inutile de préciser toutefois que tout cela ne reste que de la pure spéculation. À ce jour, rien ne dit que Bloober Team, qui fut sans doute très occupé avec Cronos: The New Dawn ces derniers mois, travaille encore sur Silent Hill 2. D’ailleurs, comme nous avons pu l’apprendre lors de son dernier bilan financier, le studio œuvre désormais sur le prochain remake de Silent Hill, dont le développement vient officiellement de débuter. Il est donc important de garder de grosses réserves vis-à-vis de tout cela, en tout cas tant que rien n'aura été confirmé.