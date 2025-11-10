Les leaks s’enchaînent pour la version Xbox Series de Silent Hill 2, qui a brièvement fait son apparition sur le Microsoft Store avec une potentielle date de sortie à la clé.

Depuis plusieurs mois maintenant, de nombreuses rumeurs évoquent l’arrivée du remake de Silent Hill 2 sur de nouvelles plateformes. Un an après avoir rencontré un joli succès sur PS5 et PC, le titre de Bloober Team serait en effet en passe d’arriver, potentiellement, sur Nintendo Switch 2, et, avec certitude, sur Xbox Series. Car si les doutes restent encore permis vis-à-vis de la version Switch 2, pour ce qui est de la version Xbox, en revanche, les nombreuses fuites ne laissent définitivement plus aucune place au doute.

La version Xbox Series de Silent Hill 2 fuite encore une fois

Il n’y a pas plus tard que la semaine dernière, nous vous parlions par exemple du fait que la version Xbox Series de Silent Hill 2 venait tout juste de recevoir sa classification ESRB. De fait, à défaut d’avoir une annonce officielle de la part de Bloober Team et Konami pour le moment, cela ne faisait que confirmer que l’arrivée du jeu sur la console de Microsoft n’était désormais plus qu’une question de temps. Une information depuis confirmée par le constructeur, qui a lui-même brièvement fait fuiter la page Microsoft Store de Silent Hill 2 au cours du week-end.

Bien sûr, celle-ci a depuis été retirée, et n’est donc plus accessible à l’heure où sont écrites ces lignes. Toutefois, internet n’oublie rien, et la page en question a alors été immortalisée par de nombreux internautes. Le plus intéressant, toutefois, nous est rapporté par nos confrères de chez TrueAchievements. Car si la page de Silent Hill 2 n’affichait aucune information concernant la date de sortie du jeu, le code de cette dernière, en revanche, semblait visiblement indiquer que le remake débarquerait dès le 21 novembre prochain sur Xbox Series.

© Konami / Bloober Team

Bien sûr, cela reste à prendre avec des pincettes pour l’instant. Mais si cela est vrai, cela signifie que Konami ne devrait plus trop tarder à prendre la parole, en sachant que des rumeurs évoquaient l’arrivée possible d’un nouveau Silent Hill Transmission le mois dernier. À confirmer, donc. Notons au passage qu’au grand regret des fans, la page Xbox de Silent Hill 2 ne faisait aucune mention à « Born from a Wish », le DLC du jeu pressenti pour revenir sous la forme d’un remake. Que faut-il en conclure ? L’avenir nous le dira.

Source : TrueAchievements