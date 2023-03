Silent Hill 2 Remake va t-il connaître les succès de Resident Evil 2 (2019) et Resident Evil 4 Remake ? En tout cas, impossible de ne pas froisser les fans de la première heure selon ce développeur.

Silent Hill 2 Remake est en bonne voie pour sortir dès cette année sur PS5 et PC. À vrai dire, la date de sortie pourrait même être bientôt révélée. Des bonnes nouvelles donc, mais d'après un créateur qui connaît très bien la franchise horrifique, rien n'est gagné pour le remake PS5 de SH 2.

Silent Hill 2 Remake va contrarier les joueurs

Avant d'être connu pour Her Story, Immortality ou Telling Lies, le développeur Sam Barlow a travaillé sur la licence de Konami. Fort de son expérience sur Silent Hill Origins et Shattered Memories, le créateur a donné son opinion sur Silent Hill 2 Remake en exprimant ses craintes. Ce dernier pense que c'est un « cadeau empoisonné » et ne voit pas comment ça ne pourrait pas être décevant aux yeux des fans.

Personnellement, je suis moins optimiste à l'égard d'un remaster. Silent Hill 2 Remake est aussi le plus gros cadeau empoisonné du jeu vidéo. Je veux dire, bonne chance à eux car je ne vois pas comment c'est possible de le faire sans fâcher les gens. Via PCGamesN.

Pour sa défense, cet opus est un monument du survival-horror, du jeu vidéo tout court d'ailleurs, et c'est donc un exercice hautement périlleux. Resident Evil 2 Remake et Resident Evil 4 Remake prouvent néanmoins que c'est possible, même s'ils sont eux-mêmes « imparfaits ».

Si Sam Barlow a peur du résultat de Silent Hill 2 Remake et des changements, il est en revanche emballé par les autres jeux annoncés tels que Silent Hill f, SH Ascension mais surtout Silent Hill Townfall. Cette direction, qui consiste à relancer la franchise avec des expériences différentes pour créer tout une gamme de jeux d'horreur psychologiques, l'intéresse énormément.

Crédits : Steam.

Une énorme pression pour Bloober Team

Si Konami s'est lancé dans cette aventure, c'est grâce au remake de Resident Evil 2 - oui, comme pour Dead Space Remake. Une confidence faite par Christophe Gans, le réalisateur de Return to Silent Hill, qui adaptera Silent Hill 2 sur grand écran. L'éditeur espère certainement pouvoir avoir autant de succès, au moins sur le plan critique. Et pour l'heure, c'est un carton avant même la sortie. Le trailer d'annonce cumule 7,4 millions de vues, ce qui est énorme. Rien que durant les premières vingt-quatre heures, la vidéo compatibilisait plus de 2,3 millions de vues.

Bien sûr, il faut maintenant transformer ces records encourageants en véritable succès, et c'est tout le souhait de Bloober Team. Dans une interview pour bankier.pl, le studio polonais a expliqué vouloir passer un nouveau cap et Silent Hill 2 Remake semble être un moyen d'y arriver. Le PDG Piotr Babieno considère que leurs futurs jeux pourraient se vendre à 10 millions d'exemplaires et plus.

Vendre plus de 10 millions de jeux apparaît comme un objectif réaliste pour nous. Nous voulons que nos titres soient non seulement des jalons pour le genre, mais aussi pour l'ensemble de l'industrie. Nous avons dit à plusieurs reprises que notre but était de se hisser au niveau de Naughty Dog ou Ninja Theory (Hellblade 2). Via GamingBolt.

Un objectif pour le moins ambitieux... mais qui sera peut-être atteignable avec Silent Hill 2 Remake. Un jeu disponible exclusivement sur PS5 et PC en 2023.