Y a-t-il trop de remakes sur le marché du jeu vidéo ? Voilà un débat qui fait toujours beaucoup de bruit. En revanche, à l'annonce de certains d'entre eux, le public ne fait parfois qu'un pour s'enthousiasmer. Ce fut le cas lors de l'annonce du remake de Resident Evil 4, par exemple. Même chose pour son rival de toujours, Silent Hill, lorsque le retour du deuxième épisode fut officialisé le 20 octobre dernier. Le remake de Silent Hill 2 est extrêmement attendu. Le président de Bloober Team, Piotr Babieno, en rajoute une couche avec ses dernières déclarations.

Une nouvelle façon devoir l'horreur pour Bloober Team ?

Le studio de développement polonais Bloober Team s'est fait un nom grâce à ses jeux d'horreur. Layers of Fear, Observer, The Medium... tous ces titres ont fait frissonner plus d'un joueur. Il devrait en être de même avec Silent Hill 2 Remake. Dans une interview accordée à IGN, Piotr Babieno explique vouloir frapper un grand coup sur le marché du survival-horror.

Notre idée est de créer des jeux qui auront un impact sur vous, qui vous permettront de mieux comprendre non pas tant nos personnages, ni nécessairement l'univers que nous créons, mais vous-même.

© Konami

Un Silent Hill 2 Remake radicalement différent de la version de 2001 ?

Piotr Babieno ajoute que "ce n'est pas grâce à la narration environnementale, mais en faisant de l'action à part entière" que les jeux du studio attireront "beaucoup plus de monde". Faut-il donc s'attendre à des changements radicaux entre le Silent Hill 2 de 2001 et son remake en développement chez Bloober Team ? Le trailer diffusé en octobre 2022 et les nouvelles déclarations de Piotr Babieno laissent à penser que oui. Reste à savoir si les fans de la première heure sont prêts à accepter cela.