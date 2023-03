Alors que l’on pensait la licence de Konami disparue une fois pour toutes, l’éditeur japonais a fini par nous révéler ses plans la concernant. Après des années d’absence, la franchise horrifique cultissime reviendra en force. Plusieurs projets sont actuellement en cours de développement. Comme Silent Hill f, un jeu inédit qui promet un retour aux sources de l’angoisse, Silent Hill Townfall, un survival horror chapeauté par Annapurna, ou encore SH Ascension, une expérience interactive qui sera prochainement diffusée sur les plateformes de streaming (Twitch…). Un film est également en chantier, Return to Silent Hill, et sera réalisé par Christophe Gans, réalisateur de la toute première adaptation de la franchise au cinéma. Enfin, c’est le studio Bloober Team, réputé pour son armada de jeux d’horreur, qui nous sortira Silent Hill 2 Remake.

Inutile de préciser que ce dernier est ardemment attendu par les fans de la licence. On parle tout de même d’un des meilleur épisode de la saga, si ce n’est LE meilleur. L’attente est donc énorme, et la pression doit être tout aussi forte pour le studio. D’ailleurs, ce dernier est resté assez discret jusqu’ici. On sait que Silent Hill 2 Remake doit débarquer prochainement. Mais nous ne savons pas encore quand et les informations étaient jusqu’ici assez rares concernant l'avancée du développement. Cependant, il y a peu, dans une interview pour bankier.pl, Piotr Babieno, directeur du studio, a pris la parole et a rouvert l’espoir d’une sortie imminente.

L’homme déclare en effet que « Silent Hill 2 Remake est techniquement prêt ». Et bien que cela ne signifie pas que le jeu soit terminé, pour Babieno, « il s’en rapproche ». Alors pourquoi n’avons nous pas eu la chance de le revoir ? Et bien parce que Bloober Team n’est pas seul maître à bord. Ce n’est pas lui qui décide du calendrier final.

Babieno déclare : « les questions relatives au calendrier de sortie sont du ressort de nos partenaires », il ajoute également que « la promotion et la date de lancement du titre ne sont pas directement entre les mains du studio ».

En d’autres termes, Bloober Team à les mains liées pour le moment.

Toutefois, les nouvelles restent très bonnes pour la date de sortie. Puisque si nous ne savons toujours pas quand Silent Hill 2 Remake sortira, on sait maintenant qu’il est sur le point d’être finalisé. Il pourrait donc très certainement se montrer sous peu et nous annoncer enfin une date définitive. Pour le moment, le jeu est attendu sur PS5 et PC. Il devrait d'ailleurs voir le jour dans le courant de l'année si tout va bien.

Bloober Team est éparpillé sur plein de projets. Trop peut-être ?

Mais la Bloober Team ne chôme pas pour autant. Non seulement le studio termine Silent Hill 2 Remake, mais est également sur plusieurs autres projets. Il y a tout d’abord Layers of Fears, troisième épisode de la franchise éponyme qui devrait arriver prochainement, et deux autres gros jeux. Project C, en collaboration avec Private Division ( Take Two ) et Project F, qui est développé aux côtés de Rouge Games. Il y a aussi le Projet M avec Draw Distance. Ça fait beaucoup. Mais les objectifs de Bloober Team sont clairs, le studio veut s’imposer comme un incontournable du marché de l’horreur. Que ce soit par le biais du jeu vidéo, des films ou même de la littérature. Il veut être partout.

Piotr Babieno y va d’ailleurs franco et réaffirme vouloir que Bloober Team soit aussi connu et important que des studios comme Naughty Dog ou encore Ninja Theory.

Pour devenir une entreprise spécialisée dans l’horreur de premier plan, nous devons nous concentrer davantage sur l’édition et avoir plus de projets. [...] C'est pourquoi l’un des piliers de la stratégie de Bloober repose sur la coopération avec des partenaires. […] A l'avenir, nous voulons que nos titres ne soient pas seulement importants pour le genre. Mais qu’ils le soient aussi pour l'industrie dans son ensemble. D'ailleurs, nous avons répété à maintes reprises que notre objectif était d'être à la hauteur de Naughty Dogs ou de Ninja Theory. Nous voulons réaliser des projets de films ou de séries d'horreur et de livres, mais pas seulement dans nos locaux. Ils doivent aussi être réalisés en collaboration. Piotr Babieno via bankier.pl

En d’autres termes, Bloober Team a énormément d’ambition et compte bien se développer davantage dans les années à venir.

Et vous, vous pensez quoi de la Bloober Team ?