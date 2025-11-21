Silent Hill 2 Remake vient de faire une surprise de taille à des millions de fans après de très nombreuses rumeurs. Inutile de dire que le jeu va une fois de plus cartonner !

Un peu plus d'un an après son carton sur PS5, Silent Hill 2 Remake vogue vers de nouveaux horizons. On le savait, l'exclusivité PS5 n'était que temporaire, et après tout un tas de rumeurs, le jeu s'ouvre bel et bien à un nouveau parc de joueurs, ce qui ne manquera pas de faire plaisir aux fans de la licence.

Silent Hill 2 Remake va faire plaisir à des milliers de fans

Après avoir fait l'objet de nombreux bruits de couloir, c'est confirmé, Silent Hill 2 Remake débarque sur l'écosystème Xbox que ce soit sur Xbox Series ou PC. Cerise sur le gâteau, le jeu est disponible dès à présent en plusieurs éditions et il profite même d'une énorme promotion. Les joueurs Xbox peuvent dès à présent retrouver le jeu en version Standard ou Deluxe, mais aussi en pack avec le non moins excellent Silent Hill f disponible depuis le mois de septembre 2025.

Le jeu est même en promo avec le Black Friday !

Pour rappel, le jeu nous transporte dans la célèbre ville éponyme dans la peau de James Sunderland, un homme torturé à la recherche de sa femme. Au cours de son voyage, d'étranges événements viendront lui barrer la route et le plongeront dans ses pires cauchemars. Très largement salué par la critique et les joueurs, Silent Hill 2 Remake est l'un des meilleurs jeux d'horreur de ces dernières années. Visuellement superbe et inspiré, il regorge de bonnes idées pour nous terrifier en plus de profiter d'un sound design remarquable et d'une bande-son incroyable. Un jeu prenant à n'en pas douter, qui est donc maintenant disponible sur Xbox.

Désormais, tous les yeux sont rivés sur la suite. Les fans espèrent que le DLC Born from a Wish dédié à Maria soit confirmé. De son côté, Bloober Team travaille d'ores et déjà sur le remake, très attendu, du premier Silent Hill et tout un tas d'autres projets encore secrets.

Source : Xbox Store, Silent Hill officiel