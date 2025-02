Le gros carton de Silent Hill 2 Remake s'est vérifié au lancement et après la sortie. En trois semaines, le jeu de Bloober Team s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Un succès mérité pour beaucoup de monde, y compris des fans de la première heure, qui n'était pas évident. En effet, de l'annonce jusqu'aux previews, ça sentait plutôt la douche froide sur de nombreux aspects. Et pourtant, la version finale a fait mentir tout le monde, et a montré qu'une communication hasardeuse pouvait être préjudiciable, mais pas fatale dans le cas présent.

Konami et Bloober Team font encore équipe

La Bloober Team a pu sabrer le champagne après les performances réalisées par Silent Hill 2 Remake. Cette relecture était certes un risque moindre qu'une nouvelle licence, mais un gros risque tout de même puisque le studio polonais s'est attaqué à un chef d'oeuvre et à un grand classique du survival-horror. Mais ça a été payant étant donné que pour la première fois, un jeu Bloober Team a quasiment fait l'unanimité. Un plébiscite qui servira de boussole à l'équipe pour la suite qui « ne veut plus faire des jeux de merde ».

Quel sera le prochain projet du studio après le remake de Silent Hill 2 ? Les développeurs ont annoncé Cronos: The New Dawn et un deuxième jeu mystérieux. On ne sait pas encore ce que c'est, mais Bloober Team a fait une grande annonce qui confirme une excellente nouvelle. « La confiance bâtie sur le succès de Silent Hill 2 a posé les bases de la signature d'un autre accord pour un nouveau projet. [...] nous ne pouvons pas encore révéler trop de détails pour le moment, mais nous sommes convaincus que les fans seront aussi enthousiastes que nous à propos de notre collaboration »

Silent Hill 3 Remake dans les cartons ?

Si Bloober Team ne veut pas donner de détails supplémentaires, le studio a en revanche déjà confirmé que ce nouveau projet avec Konami sera basé sur l'une des licences de l'éditeur. « Bien que les détails du projet restent confidentiels, il est confirmé que le jeu sera basé sur une propriété intellectuelle de Konami. Konami restera à la fois l'éditeur et le détenteur des droits du jeu » a ajouté le PDG Piotr Babieno. Et si c'était Silent Hill 3 Remake ? Si l'on en croit un bruit de couloir, une nouvelle version serait en développement sous le nom de code de « Project H ». De plus, le remake de SH2 contient de vraies références importantes à SH3. Un autre indice qui pourrait corroborer tout cela est le fait que Bloober s'est déjà dit ouvert à produire d'autres remakes de la série...

