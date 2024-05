Silent Hill 2 Remake est l’un des jeux les plus attendus de cette année. Un titre cultissime qui sera repris par la Bloober Team (The Medium, Layers of Fear). Lors de son annonce, parmi la myriade de projets Silent Hill, le jeu avait fait forte sensation, il faut dire que l’aura est assez énorme. Sauf que la seconde présentation du jeu, axée sur l’action, avait clairement jeté un froid. Aujourd’hui, lors du State of Play de ce mois de mai 2024, suivie d’une présentation de gameplay plus longue le temps d’un événement dédié, Silent Hill 2 est revenu se montrer avec une énorme annonce sous le bras, sa date de sortie. Et fans ou non, c’est la douche froide.

Silent Hill 2 Remake sort du brouillard... et ça jette un froid

On le sentait venir gros comme un camion et malheureusement, la séquence de gameplay semble nous le confirmer, Silent Hill 2 Remake n’a rien d’un étalon technique, et semble même déjà daté, notamment en ce qui concerne les animations. Fort heureusement, l’ambiance a l’air d’être au rendez-vous même si le passage en vue à la troisième personne risque de changer pas mal l’expérience, ça reste à voir. Quoi qu’il en soit, les réactions des fans en direct lors de la présentation font un peu mal, beaucoup semblent franchement déçus. Après, il est bien trop tôt pour tirer des conclusions hâtives, donc on attendra d’avoir le jeu entre les mains.

L'ambiance à l'air d'envoyer du lourd tout de même

D’autant qu’il semble y avoir de bonnes choses dans ce remake. L’ambiance déjà, pesante, est bien rendue de ce que l’on a pu voir. Le sound design nous laisse déjà entendre qu’il y a eu un vrai soin apporté, et en intérieur, les décors semblent être plutôt convaincants. Le design des créatures, notamment des nurses (infirmières), est plutôt réussi également. Le gameplay nous dévoile plusieurs séquences à différents points du jeu. En extérieur dans le brouillard ou encore dans un hôpital à la recherche d’une jeune fille. Notre héros se retrouvera par ailleurs aux prises avec une vilaine créature enfermée dans une cage… des horreurs.. on va en voir.

Une date de sortie et des bonus de préco !

Silent Hill 2 Remake est en tout cas prévu pour la fin de l’année. Le jeu arrivera le 8 octobre 2024 sur PS5, mais aussi sur PC. Les précommandes ne vont pas tarder à être ouvertes d’ailleurs et Konami a déjà annoncé plusieurs versions de son jeu. Une édition standard, évidemment, mais aussi Deluxe avec des bonus comme un accès anticipé ou encore des skins pour le personnage principal. Encore faut-il avoir envie de se balader avec une tête de lapin rose ou une boîte à pizza sur la tronche…