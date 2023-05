Si l'on se fie aux dernières rumeurs, des annonces autour de Silent Hill 2 Remake devraient tomber incessamment sous peu. En étant optimiste, on peut s'attendre à du nouveau durant le prochain State of Play. Un événement PlayStation qui devrait mettre l'accent sur les exclusivités PS5 à venir, comme le jeu d'horreur de Bloober Team.

On verra, mais en attendant, on peut déjà frissonner sur l'aspect visuel de ce survival-horror mythique. La future référence graphique dans le domaine de l'horreur ? C'est bien possible.

Silent Hill 2 Remake plus beau que jamais grâce à l'Unreal Engine 5

On a pu le constater avec le teaser d'annonce, Silent Hill 2 Remake devrait être magnifique. Une vraie rupture avec les précédents jeux du studio (The Medium, Blair Witch...). Du moins si les séquences montrées ne sont pas pipeautées, même si c'est rarement le cas de nos jours. On va donc croire sur parole le studio polonais. Mais pour se convaincre du véritable potentiel du titre, on peut se référer à une récente vidéo publiée par Bloober Team.

Elle ne concerne pas directement Silent Hill 2 Remake, mais le prochain Layers of Fear. Deux productions en développement qui partagent un moteur graphique identique, l'Unreal Engine 5. Cette vidéo « Unreal Engine 5 Showcase » se focalise sur différents éléments comme Lumen, une solution d'éclairage dynamique, le ray tracing ou encore Niagara. Un système de nouvelle génération pour les effets visuels comme les particules. Ce que l'on remarque également à 1min16, c'est la capacité d'évolution du décor.

De manière quasi instantanée, le mur d'un couloir peut en effet changer du tout au tout. Pourquoi est-ce important ? Car on perçoit de suite l'application que les développeurs vont pouvoir en faire dans le cadre de Silent Hill 2 Remake. Un tel processus devrait permettre une transition vers l'autre monde plus impressionnante. Pour rappel, l'autre monde appelé « Otherworld » est une version encore plus cauchemardesque des environnements dans lesquels les joueurs évoluent.

Un pari à haut risque insurmontable ?

Si Silent Hill 2 Remake a par conséquent les cartes en mains pour être sublime, il va falloir que le framerate soit aussi au rendez-vous. C'est l'un des défauts des productions actuelles Bloober Team. Mais avec l'expérience, les avancées technologiques de l'Unreal Engine 5 et sa « facilité » d'utilisation, on espère que les ralentissements et autres accrocs de fluidité seront de l'histoire ancienne.

Hormis le défi technique, le studio polonais et Konami jouent très gros avec le remake de Silent Hill 2. L'original demeure un monument de l'horreur malgré le poids de toutes ces années. Dans une interview, Sam Barlow (Her Story, Telling Lies...), qui a bossé sur Silent Hill Origins et Silent Hill Shattered Memories, a fait part de ses craintes. Pour lui, impossible que ce ne soit pas décevant, dans le sens où des gens seront forcément mécontents du résultat. Au micro de PCGames, il avait déclaré « Personnellement, je suis moins optimiste à l'égard d'un remaster. Silent Hill 2 Remake est aussi le plus gros cadeau empoisonné du jeu vidéo. Je veux dire, bonne chance à eux car je ne vois pas comment c'est possible de le faire sans fâcher les gens ».

De plus, la petite équipe de Bloober Team doit également avoir la pression à cause de Resident Evil 2 et Resident Evil 4 Remake. Deux remakes qui ont mis la barre très haut et qui ont cartonné. Mais tout semble aller pour le mieux et visiblement, Silent Hill 2 Remake devrait maintenir sa sortie en 2023 en exclusivité console PS5 et sur PC.