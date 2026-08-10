Après deux ans de silence, Silent Hill 2 a enfin reçu le patch tant attendu par des millions de joueurs PS5… mais celui-ci a encore plus cassé le jeu avec de nouveaux problèmes.

Le 24 septembre prochain, soit un an seulement après la sortie de Silent Hill f, la franchise horrifique de Konami fera déjà son grand retour avec Silent Hill Townfall, un nouvel épisode signé Screen Burn. Avant cela, les fans ont toutefois eu la surprise de voir le remake de Silent Hill 2 faire un retour inattendu dans l’actualité, avec l’arrivée d’une nouvelle mise à jour destinée à corriger des problèmes touchant les versions PS5 et PS5 Pro depuis bientôt deux ans. Et cela aurait bien pu être une excellente nouvelle… si le patch en question n’avait pas davantage encore cassé le jeu.

Silent Hill 2 accueille un nouveau patch qui casse le jeu

En effet, quelques heures seulement après le lancement de la version 1.07 de Silent Hill 2 sur les consoles PlayStation, de nombreux messages des joueurs ont commencé à apparaître sur les réseaux sociaux pour dénoncer l’émergence de nouveaux problèmes affectant notamment le mode Performance. Problèmes de gestion des ombres, apparition d’un effet de flou lors de certaines cinématiques, éclairages inégaux, présence d’aliasing… Le patch déployé par Bloober Team semble avoir apporté davantage de problèmes que de corrections.

« Nous tenons à vous confirmer que nous avons conscience des récents problèmes affectant le mode Performance de Silent Hill 2 sur PS5 et PS5 Pro suite à la mise à jour 1.07 », a alors déclaré le studio dans la foulée. « Notre équipe examine actuellement ces problèmes et étudie les solutions possibles. Nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension », conclut le communiqué, en promettant que davantage d’informations nous seront communiquées « dès que possible ». Ce qui, trois jours plus tard, n’a toujours pas été fait.

Les joueurs partagent leur frustration sur les réseaux

Forcément, certains joueurs ne manquent alors pas de partager leur frustration en commentaire. « Comment pouvez-vous sortir un patch après presque deux ans de silence, et en plus casser le jeu ? », s’interroge par exemple l'un d'eux sous le tweet de Konami. « C’est vraiment décevant », déclare un autre de son côté, en expliquant qu’il venait justement de se lancer dans Silent Hill 2. « C’est ahurissant qu’un patch ait pu être publié sans qu’il n’y ait visiblement eu de contrôle qualité ». « Rendez-vous en 2029 », déclare enfin un dernier avec une touche d'ironie.

Car heureusement, cela n’empêche pas certains fans de réagir avec humour et de prendre la situation avec un peu de légèreté. « On est vraiment en colère. Pour nous calmer, annoncez le DLC Born from a Wish ». Car tandis que des joueurs attendaient depuis maintenant deux ans le fameux patch PS5, d’autres, de leur côté, continuent de nourrir l’espoir que Bloober Team travaille secrètement sur le remake de l’extension mettant en scène le personnage de Maria. L’espoir fait vivre, comme on dit. En attendant, espérons juste que le prochain patch viendra réellement corriger la situation.

Source : Bloober Team