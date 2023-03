Konami a mis les bouchées doubles pour faire revenir sa franchise cultissime de survival horror. Après des années de traversée du désert, et un jeu avorté avec Hideo Kojima, la firme japonaise multiplie désormais les projets et compte même les enchaîner pendant des années. Plusieurs jeux ont été annoncés, dont Silent Hill 2 Remake qui devrait arriver dans le courant de cette année. Mais aussi un nouveau film, inspiré lui aussi de Silent Hill 2. Le long-métrage, Return to Silent Hill, sera d’ailleurs réalisé par Christophe Gans, le réal à qui l’on doit le tout premier film Silent Hill de 2006. Une adaptation honnête et plutôt fidèle au matériau d’origine, malgré les grosses libertés prises.

Et pour ce qui est de son prochain film, Gans devrait une nouvelle fois prendre ses aises puisque de nouvelles informations suggèrent en effet que Return to Silent Hill sera assez différent du jeu dont il s’inspire.

Un film moins inspiré de Silent Hill 2 que prévu ?

C’est par le biais du site allemand FilmPortal que l’on apprend en effet que le film optera pour une intrigue légèrement différente du jeu d’origine (et du remake d’ailleurs) et qu’il devrait également ajouter un tout nouveau personnage, absent du jeu, ayant pourtant un rôle important dans la trame.

C’est en tout cas ce que suggère le synopsis qui a été dévoilé sur la toile il y a peu. Il est dit que Return to Silent Hill nous racontera le voyage cauchemardesque de James Sunderland, parti à la recherche de Mary Crane, son amour perdu. Mais la ville de Silent Hill a bien changé, les habitants et vieilles connaissances de Sunderland sont devenus bizarres et tous lui disent de rebrousser chemin. Le voyage prend alors une tournure étrange au point que James Sunderland se demandera s’il n’est pas une nouvelle fois pris dans les griffes d’un certain Jacob Crane, le fameux personnage inédit dont on ne sait absolument rien.

Poussé par les ombres de son passé, James Sunderland revient à Silent Hill pour retrouver son amour perdu, Mary Crane. Mais la petite ville sombre et oppressante n'est plus le lieu de ses souvenirs. Il y rencontre des personnages qui lui semblent trop familiers et qui tentent de le détourner de sa quête de Mary. Plus il cherche Mary, plus il commence à se demander si c'est encore la réalité - ou s'il est tombé dans le sombre monde souterrain de Jacob Crane. Synopsis via FilmPortal

Pyramid Head devrait lui aussi revenir dans Return to Silent Hill - image du film Silent Hill (2006) -

De grosses différences attendues ? (Attention, spoilers mineurs du jeu)

Si le synopsis est imprécis, il suggère toutefois que certaines choses changeront d'entrée dans le film. Alors que dans Silent Hill 2 James retourne à Silent Hill à la recherche de sa femme décédée, Mary Shepherd-Sunderland, poussé par une lettre écrite de cette dernière, le film quant à lui nous parle de tout autre chose finalement. Il est en effet dit que James part à la recherche d'une certaine Mary Crane, « un amour perdu ». Il n'est donc pas dit qu'il s'agit de sa femme et encore moins que c'est « elle » qui le pousse à venir à Silent Hill finalement. De plus, le synopsis nous parle d'un certain Jacob Crane, qui, par son nom, semble quant à lui lié à la mystérieuse femme recherchée par James. Ce personnage, visiblement capable de modifier la réalité, n'est pas présent dans le jeu d'origine. Enfin, il est apparemment suggéré que James Sunderland aurait conscience des différentes réalités, et qu'il connaîtrait d'ailleurs ce fameux Jacob.

Évidemment, tout est encore très flou, mais les différences sont d'ores et déjà présentes. Dans Silent Hill 2, James Sunderland recherche sa femme, jusqu'ici considéré comme morte, après la lecture d'une lettre chargée en émotion. En découle un voyage horrifique et métaphorique dans lequel se mêle le chagrin, la douleur, l'horreur et la quête de rédemption. Ici, le film semble faire intervenir un antagoniste inédit qui, visiblement, sera là pour mettre des bâtons dans les roues à James et le faire sombrer dans la folie. Reste maintenant à voir comment tout ceci se déroulera.

Pour rappel, la première adaptation cinématographique de Silent Hill prenait elle aussi ses libertés et intégrait de nouveaux personnages en tordant la mythologie crée par Konami pour en faire quelques chose de finalement fidèle au jeu, mais de relativement unique. Il se pourrait donc bien qu'ici, Christophe Gans prenne le même chemin. Mais il faudra attendre de plus amples informations pour en avoir le cœur net, pour l'heure, on ne peut que théoriser. Lors de l'annonce officielle de Return to Silent Hill, Gans avait cependant déclaré vouloir faire un film complètement différent de son premier essai. Notamment pour toucher le plus large public possible, des fans de la licence de Konami, aux curieux en passant par les amoureux de films d'horreur et d'épouvante.

Un acteur déjà confirmé au casting ?

Return to Silent Hill n'a pas encore de date de sortie, mais devrait être actuellement en phase de production. D'ailleurs, si le casting intégral n'est pas encore connu, les récentes fuites d'informations affirment que Jérémy Irvine devrait camper le rôle de James Sunderland. L'acteur a notamment pu être vu dans le récent Mamma Mia! Here We Go Again (2018). Il était également la tête d'affiche de la série Treadstone sur Amazon Prime vidéo.