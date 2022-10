« Pretend to be shocked » comme le veut le meme, mais le remake de Silent Hill 2 a été enfin officialisé par Konami. La nouveauté par rapport aux leaks et rumeurs ? Une belle vidéo de gameplay.

Silent Hill 2 de retour sur PS5 et PC

Le partenariat entre Bloober Team (Layers of Fear, Observer, The Medium...) et Konami s'est enfin concrétisé. Il s'agissait bien d'un gros projet de refonte avec un remake de Silent Hill 2. 20 ans plus tard, le jeu est forcément plus resplendissant que jamais, de quoi mettre encore plus mal à l'aise. En revanche, le character design du personnage laisse à désirer et notamment ses animations.

Comme pour Resident Evil 2, 3 et 4 avant eux, Bloober Team abandonne les angles de caméra fixes pour une vue à l'épaule assez resserrée et des plans plus dynamiques à première vue pour immerger davantage les joueurs selon les équipes.

Cette version de nouvelle génération est conçu par un studio occidental mais avec le soutien de Masahiro Ito et Akira Yamaoka. Ce sont deux anciens de la franchise, respectivement le directeur artistique et le compositeur des superbes musiques de la franchise qui seront réinventées pour cette mouture.

Silent Hill 2 est bien exclusif à la PS5 pendant un an. Après quoi, le titre sortira sur PC.