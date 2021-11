En ces temps troublés, rares sont les titres à tenir leurs délais, et plus rares encore ceux qui ont le luxe d'avancer leur date de sortie. Sifu est de ceux-là, et profite de son statut pour poser ses conditions.

Incroyable mais vrai : un jeu annoncé en 2021 sortira à l'heure dite, et même un peu avant. Ce jeu, c'est Sifu, un jeu de kung-fu qui annonçait la semaine dernière sa nouvelle date de sortie, avancée au 8 février 2022 :

Le privilège de l'âge

Dans la foulée, le studio Sloclap détaillait les mécaniques de vieillissement de son héros, en précisant que chaque mort en jeu se traduira par une augmentation des dégâts infligés, et une augmentation de la barre de vie. Et parce que l'on imagine que le repos de la tombe est bien doux, la résurrection s'accompagnera de points de compétences destinés à enrichir le panel de techniques martiales, et donc mettre de plus en plus de chances de son côté.

Mais passé un certain cap, la mort sera ferme et définitive, et il faudra donc recommencer depuis le début, non sans conserver le fruit des nombreuses observations formulées pendant un run. Et parce qu'il faut toujours expliciter sa pense, le producteur exécutif Pierre Tarno est venu préciser les règles de Sifu à nos confrères de MP1st :

Nous voulons que les joueurs prennent Sifu comme un défi qui les encourage à apprendre, à s'améliorer et à s'adapter. La possibilité de renaître de ses cendres permettra aux nouveaux joueurs de retenter leur chance face à la difficulté. Chaque erreur se paie, et il faudra nécessairement maitriser le système de combat pour terminer le jeu.

Le seul, l'unique

À l'heure où certains commentateurs en panne d'inspiration n'hésitent pas à monter sur leurs grands chevaux afin de pourfendre la notion de challenge, Sloclap assume pleinement ses choix de game design, et compte bien sur la persévérance des joueurs pour venir à bout de Sifu. De l'autre côté du spectre, les plus habiles pourront même tenter le run parfait :

MP1st : Disons que j'ai appris tout ce qu'il y avait dans Sifu et que je suis devenu un maître du kung-fu. Sera-t-il possible de finir le jeu sans jamais mourir ou vieillir ? Pierre Tarno : Oui !

Le producteur exécutif affirme d'ailleurs qu'aucun niveau de difficulté ne sera proposé au lancement, mais n'exclue pas complètement l'idée si la demande se faisait sentir. La jurisprudence Returnal nous a récemment rappelé qu'en la matière, tout était possible... Voilà qui devrait en attendant assurer un minimum de rejouabilité, et faire le bonheur des chasseurs de trophées, ceux qui ne confondent pas des promeneurs avec du gibier. Merci à eux.

Sifu viendra mettre vos réflexes à l'épreuve le 8 février 2022 sur PS4 et PS5.