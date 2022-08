L'excellent SIFU n'a pas dit son dernier mot ! Une grosse mise à jour arrive avec des nouveautés de gameplay et de scoring avec plus ou moins de difficulté à la fin.

Le studio français Sloclap tient ses engagements auprès de la communauté de SIFU. Le beat'em up fortement apprécié par les joueurs va devenir plus facile, ou plus dur, grâce à une série d'options inédites pour une expérience à la carte.

SIFU présente sa mise à jour de l'été 2022

Dès ce mercredi 31 août 2022, SIFU va changer de visage. Une nouvelle mise à jour, toujours gratuite, apportera en effet d'autres façons d'apprécier le titre. Des modificateurs de gameplay seront ajoutés et seront intimement liés au nouveau système de scoring. Ces derniers augmenteront ou baisseront drastiquement la difficulté du soft puisque l'on parle de pouvoir être invincible. Rien que ça !

Il est ainsi possible d'avoir une barre de santé infinie, des armes incassables - pour le joueur et les ennemis -, de supprimer le vieillissement, de réduire la vie du personnage à un point, de rendre les adversaires encore plus forts ou encore désactiver la garde.

Tout cela aura un impact positif ou négatif sur le score final, qui lui, prend en considération la fluidité, la variété et l'efficacité des coups donnés par le joueur. Enfin, des nouveaux vêtements seront également disponibles. Une combinaison tactique, l'armure Enforcer, pour les acheteurs de la version Deluxe, et pour tout le monde, la tenue Master Hand composée d'un trench-coat « élégant » et d'un « chapeau stylé ». Si vous esquivez toutes les attaques, vous gardez cet accoutrement, sinon, bye bye le style.