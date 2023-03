L'énorme extension gratuite de Sifu, Arènes, se rapproche et Sloclap nous donne de plus amples détails (date de sortie, durée de vie...) à son sujet. Des nouveautés qui seront disponibles en même temps que les versions Xbox et PC Steam.

Sifu tentera de remporter le plus de prix possible lors des Pégases 2023, et après cela, il deviendra encore meilleur grâce à une mise à jour majeure.

Tout savoir sur l'extension Arènes de Sifu

À compter du 28 mars prochain, vous allez pouvoir redécouvrir Sifu et vous prendre des coups pendant plus d'une dizaine d'heures supplémentaires. C'est en effet à cette date que l'extension Arènes sera disponible, et elle ne se moquera pas des possesseurs du jeu. Avec ce DLC gratuit, le studio Sloclap prévoit d'ajouter de la difficulté et pas moins de cinq modes.

Avec 9 nouveaux lieux et 45 défis impitoyables, répartis sur 5 modes de jeu, l'extension Arènes offre jusqu'à 10 heures de jeu supplémentaires. Les maîtres du Kung Fu seront poussés dans leurs retranchements lorsque des vagues d'ennemis s'abattront sur eux en mode Survie, ou contraints à atteindre la perfection dans le mode Performance. Avec Time Attack, les joueurs peuvent également se lancer dans une course contre la montre en empruntant un chemin rempli d'ennemis. Les Sifus à la recherche d'un vent de fraîcheur dans les combats peuvent s'essayer au nouveau mode Capture - dans lequel il faut prendre et protéger une zone délimitée - ou au mode Chasse à l'homme dans lequel une cible définie entourée de protecteurs doit être neutralisée. Via YouTube.

L'autre nouvelle, c'est que Sifu arrive très vite sur les plateformes de Microsoft et Valve.

Une soirée qui dégénère. Crédits : Epic Games Store.

L'extension Arènes sortira gratuitement le 28 mars 2023 aux côtés des versions Xbox Series X|S, Xbox One et Steam. La mise à jour sera également accessible à la même date sur PS5, PS4 et PC Epic Games Store.