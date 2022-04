Après Sifu, place au multijoueur. Les studio indépendant Sloclap travaille déjà sur de nouveaux projets et l’un d’eux se détaille un peu plus au travers d’offres d’emploi.

Sloclap sur un nouveau jeu, Sifu 2 ?

Pas de repos pour les braves. Alors que Sifu a rencontré un succès critique et commercial en dépassant le million de joueurs en un mois, Sloclap pense déjà à la suite. Si vous espériez un DLC ou du contenu supplémentaire, tout espoir n’est pas perdu, mais le studio français semble se concentrer sur un nouveau jeu.

En fouillant les annonces publiées sur le site de l’AFJV, nous avons découvert que les développeurs parisiens cherchaient à gonfler leurs rangs pour un projet non annoncé. Selon les informations grappillées dans les différentes offres ce ne sera pas Sifu 2. Désolés de vous décevoir. La description de certains emplois à pourvoir font en effet mention d’une nouvelle licence. Le studio ne devrait pas s'aventurer en terre inconnue, puisqu’il s’agira d’un « jeu d’action en 3D avec une direction artistique stylisée ». On sait déjà qu’il utilisera le moteur Unreal Engine 4 et qu’il lorgnera du côté des Beat Them All, puisqu’une appétence pour le genre est requise pour l'un des postes clés.

Profil d'un employé de Soclap

Un jeu multijoueur avec du matchmaking

Sloclap devrait néanmoins retourner à ses premières amours, puisque ce sera un jeu multijoueur. Le studio recherche en effet un Programmeur Online/Network Confirmé qui aura pour missions de « développer des nouvelles fonctionnalités multiplayer et moteur ainsi que participer au design et au développement de l'architecture de services online ». Les développeurs ne devraient cependant pas se reposer sur leurs systèmes créés pour Absolver, leur premier jeu.

L’entreprise française est en effet en train de concevoir une nouvelle architecture de ses services online, ce qui inclut le matchmaking ou encore le provisionning de serveur. Ce nouveau jeu des créateurs de Sifu devrait néanmoins conserver une approche cinématographique. Il est toujours question d’attaques et d’esquives dans « des cutscenes en temps réel », peut-on lire dans une offre d’emploi publiée sur leur site officiel. Ce projet est encore bien énigmatique et il faudra sûrement s’armer de patience avant de savoir ce qu’il cache. D’autant que selon le profil LinkedIn d’un des employés, le développement du jeu pourrait avoir débuté en janvier 2022.