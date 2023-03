Vous aimez les vieux films d'action des 80's ? Homicidal All-Stars, qui s'appelle dorénavant Showgunners, est peut-être fait pour vous. Les détails sur cette nouvelle sortie.

Oubliez Homicidal All-Stars et accueillez Showgunners. L'appellation est différente mais le fond du jeu est identique. Il s'agit d'un X-COM-like qui emprunte au cinéma des années 80, et plus particulièrement au film Running Man avec Arnold Schwarzenegger. Dans ce jeu de stratégie au tour par tour, on incarne Scarlett Martillo, une candidate d'une émission de télé-réalité assoiffée de vengeance.

Avant de régler ses affaires en versant du sang, cette dernière va devoir survivre à des pièges et aux attaques de tarés, armés jusqu'aux dents, dans le cadre d'un programme TV.

Dans un futur dystopique dirigé par des entreprises cupides, une émission de télé-réalité brutale est le divertissement le plus excitant disponible ! Mettez-vous dans la peau de Scarlett Martillo, une candidate assoiffée de vengeance. Pour gagner, vous devrez traverser de dangereuses arènes urbaines jonchées de pièges mortels et faire face à des hordes de psychopathes armés jusqu'aux dents. Via Steam.

En termes de références, les équipes citent aussi RoboCop ou encore American Gladiators.

Showgunners est une déclaration d’amour aux films d’action outranciers des années 80 et nous souhaitions trouver un titre qui reflète autant les œuvres dont il s’inspire que son gameplay stratégique très rythmé. Bienvenue Showgunners ! Nous adorons ce nouveau nom, et nous sommes particulièrement fiers de toute l’énergie que nous avons mise dans le jeu. J’espère que vous êtes aussi impatients de sa sortie prochaine que nous ! Kacper Szymczak, PDG et directeur créatif d'Artificer, via communiqué de presse.

Crédits : Steam.

Une démo gratuite déjà disponible sur Steam

En vous rendant sur la page Steam de Showgunners, vous allez pouvoir télécharger une démo gratuite pour faire plus ample connaissance avec le jeu. Pour aller plus loin dans le déliré télé-réalité avec la foule qui acclamera l'héroïne pour chaque meurtre perpétué, un mode Twitch est disponible dans cette version d'essai.

Ainsi, les vidéastes pourront se fier à leur communauté pour influer sur le contenu du titre en temps réel, grâce à des votes.