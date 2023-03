Ces dernières années, les studios de jeux vidéo chinois montrent tout leur potentiel sur la scène internationale. Evidemment, impossible de ne pas évoquer Genshin Impact, le plus connu d'entre tous et qui rassemble des millions de joueurs chaque jour. Le free-to-play du studio miHoYo n'est pas le seul à faire briller l'industrie chinoise du jeu vidéo. Le battle royale Naraka : Bladepoint a, lui aussi, réussi à faire son trou. Mais il n'y a pas que le multijoueur dans la vie. Dans les prochaines années, Black Myth : Wukong et Lost Soul Aside, entre autres, devraient sans mal susciter la hype chez les joueurs. De son côté, Showa American Story mise sur sa folie et son contexte original pour se démarquer.

Showa American Story, quand le Japon colonise les Etats-Unis

Le jeu en monde ouvert Showa American Story intrigue dès la lecture de son synopsis de départ.

Showa 66, le Japon a racheté la majeure partie des États-Unis grâce à sa forte puissance économique. Une vague d'immigration a fermement implanté la culture japonaise sur le continent américain. Les Etats-Unis, autrefois première puissance mondiale est maintenant officiellement une colonie japonaise et les deux cultures se sont rapidement confondues. Bien que les conflits soient inévitables, les citoyens se sont progressivement adaptés à une vie qu'ils n'auraient jamais pu imaginer.

Du conflit, il va y en avoir beaucoup dans Showa American Story. Les premières images de gameplay diffusées début 2022 laissaient entrevoir un beat'em all explosif. Celui-ci mêle combat à distance avec un arsenal dévastateur et corps-à-corps également avec toutes sortes d'armes, ce qui rappelle directement Dead Rising. Le studio chinois NEKCOM pioche aussi du côté de Days Gone avec l'utilisation de la moto dans un monde ouvert désolé. Comme dans les deux jeux mentionnés, les zombies représentent la principale menace de Showa American Story.

Chouko, une héroïne perturbée mais aux nombreux atouts

Le personnage principal du jeu se nomme Chouko, une cascadeuse professionnelle. La jeune femme de 19 est arrivée à Neo Yokohama (anciennement Hollywood) pour passer une audition pour un nouveau film d'action. Malheureusement, Chuko va se faire assassiner, puis, mystérieusement revenir à la vie... Elle va partir en quête de sa sœur et de vengeance dans un monde qui a radicalement changé depuis son meurtre. Oui, tout semble assez improbable dans Showa American Story. L'exploration sera au cœur de l'expérience de jeu. Les ressources permettront d'améliorer le camping-car de Chouko, qui sert de HUB central. Le personnage sera largement personnalisable et pourra débloquer de nouveaux mouvements et costumes au fil de l'aventure. Un véritable road-trip inspiré des séries B qui promet beaucoup. Showa American Story sortira sur PC, PS5 et PS4. En revanche, il ne possède pas encore de date de sortie.