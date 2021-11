Depuis son lancement en 2014, la série qu'est devenue Shovel Knight fait chaque année les affaires du studio Yacht Club Games, qui nous apporte aujourd'hui une bonne, et une mauvaise nouvelle. On commence par laquelle ?

Voilà bien longtemps que le studio indépendant et accessoirement californien nous avait promis de poursuivre l'aventure du vénérable Chevalier à la Pelle à travers deux opus a priori conclusifs : le Mr Driller-like Shovel Knight Dig et ses gros pixels, et Shovel Knight Pocket Dungeon, sorte de croisement entre le puzzle-game et le dungeon crawler.

At least we dig each other ♫

Allez, on commence tout de même par la mauvaise nouvelle, parce qu'il ne sert à rien de passer trop de temps à retirer un vilain sparadrap. Shovel Knight Dig vient d'être repoussé à 2022 :

Dans le message d'excuses publié pour l'occasion, les programmeurs expliquent que le développement suit son cours, mais qu'il leur faut comme tant d'autres avant eux un peu plus de temps pour peaufiner leur copie. Ils tentent néanmoins de sa faire pardonner en dévoilant un nouveau personnage : Scrap Knight, une spécialiste du ramassage qui vit dans les souterrains du Magic Landfill depuis de (trop) nombreuses années.

Le lore à la pelle

Soucieux de la convergence des luttes qui effrayent bien des vieux schnocks de ce côté de l'Atlantique, Yacht Club Games ne manque pas de préciser que la belle a déjà pu être aperçue dans l'une ou l'autre bande-annonce de Shovel Knight Pocket Dungeon. Comme par un fait exprès, le mélange des genres annonce quant à lui sa sortie prochaine, puisque le développement est officiellement arrivé à son terme :

Après 3 ans de travail et beaucoup de nuits blanches passées à peaufiner chaque pixel, nous sommes heureux d'annoncer que notre jeu de puzzles et d'action-aventure est terminé ! Soyez prêts à creuser cet hiver dans Shovel Knight Pocket Dungeon !

Voilà devrait donner un peu de baume aux cœur des joueurs impatients à l'idée de recroiser la route du plus prolétaire des chevaliers. En attendant l'arrivée de l'épisode Dig, désormais prévu pour 2022 sur PC, PS4, Switch et Xbox One, Shovel Knight Pocket Dungeon sortira sa pelle du placard pour nous en rouler une "cet hiver" sur PC, PS4 et Switch !