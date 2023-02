La légende Shinji Mikami quitte son studio Tango Gameworks. Pour aller voir ailleurs ? Prendre sa retraite ?

Shinji Mikami dit adieu à son studio Tango Gameworks

Shinji Mikami, qui a démocratisé le survival-horror avec la saga Resident Evil, a fondé son studio Tango Gameworks en 2010. Une structure indépendante rachetée peu de temps après par ZeniMax, et qui est sous le contrôle de Microsoft depuis le rachat de Betheda par Xbox. Mais une triste nouvelle vient de tomber, le créateur japonais fera ses valises dans les prochains mois.

C'est à travers un mail interne que Todd Vaughn, vice-président de Bethesda, en a informé les employés de ZeniMax.

Je vous écris aujourd'hui pour vous informer que le chef du studio, Shinji Mikami, a pris la décision de quitter Tango Gameworks dans les prochains mois. Mikami-san a été un leader créatif et un mentor sur lequel les jeunes développeurs de Tango ont pu compter pendant 12 ans grâce à son travail sur la franchise The Evil Within, GhostWire Tokyo et bien sûr, Hi-Fi Rush. Via Trueachievements.

Shinji Mikami, le père de Resident Evil. Crédits : Variety.

Même si le papa de Resident Evil avait en effet délaissé sa chaise de réalisateur après The Evil Within 1, il était un élément pilier de Tango Gameworks et de l'industrie. Une annonce en tout cas étonnante car il avait émis le souhait de faire un dernier jeu.

Pas de dernier jeu ?

Pour le moment, et sans plus d'informations sur le sujet, on ne sait pas si Shinji Mikami quitte son studio et Bethesda pour d'autres horizons, ou prendre sa retraite. Mais il y a quelque temps, il a fait part de son envie de diriger au moins un dernier jeu et avait même une idée en tête, le projet Noah.

Le jeu avait commencé en tant que projet Noah, mais a finalement évolué vers quelque chose de complètement différent. Je pense que si je devais avoir une chance de retravailler sur un jeu de A à Z, et aller au bout de mes idées, ce serait assurément sur ce projet là. Ce serait mon dernier jeu en tant que réalisateur. Oui, ce serait sûrement approprié.

Outre Resident Evil, Mikami-san s'est illustré lors de sa carrière avec Dino Crisis, Devil May Cry ou encore Vanquish, l'un des meilleurs TPS sur le marché.

Concernant Tango Gameworks, leurs futurs plans n'ont pas été dévoilés mais ils pourraient inclure The Evil Within 3 selon des fans.