Shadow Warrior 3 de Flying Wild Hog sera offert aux abonnés PlayStation Now dès le 1er mars 2022. La promo du jeu continue avec deux vidéos bien sanglantes qui ne font pas dans la finesse.

Le soft d'action, totalement décomplexé, arrive donc avec une bonne nouvelle. On a aussi le droit à des extraits violents avant sa sortie le 1er mars 2022.

C'est cadeau pour les abonnés PlayStation Now

Le récent billet du PlayStation Blog a été porteur d'une nouvelle importante pour Shadow Warrior 3. Le jeu sera inclus dans le PS Now dès le 1er mars 2022.

Oh, encore une chose – Shadow Warrior 3 sera disponible sur le PlayStation Now dès sa sortie.

Une coutume peu habituelle pour les abonnés du service, bien que GTA 3 - The Definitive Edition ait changé la donne. Pour tous les autres joueurs, le titre est disponible en précommande à 49,99€, un prix plus bas que la quasi totalité des autres productions du marché.

Shadow Warrior 3 : du sang, du sang et des tripes

"Ça va trancher chérie !"

Cette nouvelle aventure ne va pas renier la franchise mais, au contraire, poussera les curseurs au maximum. La quête qui animera Lo Wang est "improbable", un adjectif qui devrait caractériser l'ensemble du jeu.

Dans Shadow Warrior 3, Lo Wang reprend du service avec son ancien employeur devenu ennemi puis acolyte, Orochi Zilla. Cette fois-ci, notre mercenaire se lancera dans une quête improbable pour capturer un ancien dragon malencontreusement libéré de sa prison éternelle. Armé d’un mélange de lames et de balles, Lo Wang crapahutera dans des endroits inexplorés du monde pour traquer la bête noire et empêcher l’apocalypse. Il aura par contre besoin de trucs bizarres comme le masque d’un dieu mort, un œuf de dragon, une touche de magie et suffisamment de puissance de feu pour détruire les Terres des Ombres.

Des armes blanches, dont un katana hyper tranchant, ou des armes à la DOOM, votre arsenal est riche. Une action non-stop qui verra les corps de nombreux ennemis mutilés. Une simple routine pour le héros.

En bonus, en plus du trailer de gameplay visible plus haut, voici 10 minutes de la mission The Dragon's Nest :

Qu'est-ce que vous inspire ces deux vidéos ? Les punchlines et l'action folle vous branchent elles ?