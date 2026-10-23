Shadow of the Tomb Raider débarque enfin sur Nintendo Switch 2, complétant ainsi la Survivor Trilogy proposée en compilation pour redécouvrir reboot du début à la fin.

C'était l'épisode qui manquait à la trilogie sur Nintendo Switch 2, Shadow of the Tomb Raider est enfin disponible. Aspyr et Crystal Dynamics on fait une surprise aux joueuses et joueurs le 22 octobre 2026 avec le shadowdrop de ce troisième et dernier épisode du reboot. Ainsi, vous pouvez dès à présent vous procurer la Definitive Survivor Trilogy pour vivre ou revivre ce triptyque moderne autour de Lara Croft.

Shadow of the Tomb Raider est enfin disponible sur Nintendo Switch 2

La trilogie Survivor est à présent complète sur Nintendo Swich 2. Après l'arrivée du premier volet fin 2025 et du second en juin dernier, Shadow of the Tomb Raider a fait son entrée dans le catalogue de la console hier, sans prévenir. Cette sortie s'accompagne de celle de la Definitive Survivor Trilogy, qui regroupe les 3 épisodes.

Shadow of the Tomb Raider, dernier volet du reboot donc, est sorti à l'origine en 2018. Depuis, il a eu le temps de s'offrir une Definitive Edition regroupant l'intégrale de ses DLC. C'est bien sûr cette version qui est incluse dans la compilation Survivor Trilogy sur Nintendo Switch 2. Vous êtes donc assuré de vivre l'expérience complète.

Dans cette dernière aventure, Lara Croft voyage du Mexique au Pérou à la poursuite d'un groupe paramilitaire aux ambitions terrifiantes. Une fois encore, l'aventurière va frôler la mort à plusieurs reprises dans des décors magnifiques. Shadow of the Tomb Raider la confronte enfin à une prophétie ancestrale qu'elle va elle-même défier pour sauver le monde. Un ultime chapitre à découvrir sur Nintendo Switch 2

Combien coûtent le jeu seul et la Definitive Survivor Trilogy sur Nintendo Switch 2 ?

Maintenant que Shadow of the Tomb Raider est disponible sur Nintendo Switch 2, on sait bien que certains vont faire chauffer la carte bleue. Vous pouvez donc vous le procurer seul sur l'eShop ou acheter la compilation complète du reboot. D'ailleurs, si vous craquez avant le 4 novembre, vous profiterez d'une remise de lancement de -10 % :

Shadow of the Tomb Raider : 39,99 € (35,99 € avec la remise de lancement)

: 39,99 € (35,99 € avec la remise de lancement) Tomb Raider Definitive Survivor Trilogy : 69,99 € (ou 62,99 €)

Le shadowdrop (c'est peu de le dire) de Shadow of the Tomb Raider, c'est plus que la Definitive Survivor Trilogy qui débarque sur Nintendo Switch 2. Cela veut aussi dire qu'en dehors des épisodes mobiles et ceux sortis sur Game Boy et Game Boy Advance, tous les jeux de la licence sont jouables sur la dernière console de Big N. Si vous comptez vous faire un marathon avant la sortie du remake Legacy of Atlantis, c'est le bon moment pour vous lancer.