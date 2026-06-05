Cela faisait près de 10 ans que l’on attendait de découvrir le prochain projet de Fumito Ueda. Depuis la sortie de The Last Guardian en 2016, le créateur de Ico et Shadow of the Colossus s’était montré particulièrement discret, se contentant de quelques images conceptuelles diffusées sur la scène de Geoff Keighley et de quelques déclarations évasives sur les ambitions de son nouveau studio indépendant, genDESIGN. La légende du jeu vidéo japonais a profité du Summer Game Fest 2026 pour faire une présentation officielle de son prochain jeu, Gen ATLAS.

Le créateur de Shadow of the Colossus revient avec un jeu de SF

Deux ans après le mystérieux teaser dévoilé aux Game Awards 2024, le créateur japonais a ainsi donné plus qu’un nom à son prochain jeu, il en a dévoilé de premières images. Édité par Epic Games, le titre marquera les débuts multiplateformes de Fumito Ueda, abandonnant les exclusivités PlayStation pour laisser son jeu s’ouvrir aux PS5, Xbox Series et PC, sans fenêtre de sortie pour le moment. Gen ATLAS s’inscrira ainsi dans univers de science-fiction dominé par d’immenses structures, des robots géants et des paysages industriels à l’échelle démesurée. Malgré ce changement de décor, impossible de ne pas reconnaître immédiatement la patte de Ueda, son gigantisme des décors et ce sentiment d’isolement qui tranche avec la démesure des décors.

Au regard des premières images, Gen ATLAS semble davantage orienté action que Shadow of the Colossus. Plusieurs séquences montrent en effet le protagoniste utiliser des armes à feu face à des menaces robotiques, tandis que d’autres semblent montrer des affrontements à bord de véhicules. Comme souvent avec Ueda, les explications attendront. Ni le scénario, ni la structure du jeu n’ont été détaillés.