La série The Last of Us profite de son ultime ligne droite pour faire monter la hype et nous partage une toute nouvelle bande-annonce. Ça s'annonce assez incroyable.

Depuis son annonce, la série The Last of Us fait saliver un grand nombre de fans qui n’ont désormais plus que quelques semaines à attendre. La série sera en effet diffusée sur HBO Max à partir du 15 janvier 2023, en France en revanche, nous n’avons aucune date d'annoncée, ni même de plateforme de diffusion à l’heure où ses lignes sont écrites. Il va donc falloir prendre son mal en patience.

La série The Last of Us fait encore le show

Très attendue, la série The Last of Us devrait principalement revenir sur les événements du premier jeu de Naughty Dog, qui, d’après les showrunners, dispose déjà du meilleur scénario de toute l’histoire du jeu vidéo, rien que ça. Toutefois, il a aussi été dit que le show nous offrira également beaucoup de nouveaux éléments. On devrait par exemple en savoir plus sur le passé d’Ellie, sur ce qui est arrivé à ses parents et il se murmure même que le plus gros secret du jeu sera révélé.

Mais pour tout ça, nous ne serons fixés que dans quelques semaines lorsque l'on aura pu jeter un œil la série portée par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie). Pour le moment, il faut patienter et l’on ne peut se raccrocher qu’aux visuels qui sont partagés. D’ailleurs, HBO vient de publier une toute nouvelle bande-annonce qui nous montre au passage quelques images inédites.

Encore une fois, ce The Last of Us promet d’être particulièrement fidèle aux jeux dont il s'inspire, aussi bien visuellement que dans le ton, les fans devraient être aux anges, bien que certains s'inquiètent déjà de ne n'avoir le droit qu'à un « copier-coller » du premier TLOU. On pourra d'ailleurs reconnaître plusieurs personnages majeurs de la licence comme Joel et Ellie (évidemment), mais aussi Bill (Nick Offerman), Marlène (Merle Dandridge) ou encore Tess (Anna Torv). Ça s'annonce plutôt bon et le casting fait déjà rêver. On a d’ailleurs récemment pu voir tous les acteurs en costume et de ce côté-là, les fans ne devraient pas être déçus. HBO semble avoir fait un travail d’orfèvre pour respecter l’univers de Naugthy Dog, reste maintenant à voir si ça se tiendra sur la longueur.