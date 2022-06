La série The Last of Us vient d’achever son tournage, mais des internautes ont réussi à capturer quelques images et vidéos avant que HBO ne quitte les lieux.

Après une année de tournage intense, c'est terminé. La première saison de la série The Last of Us a fini d’être filmée. Avant l’ultime clap, quelques nouvelles vidéos de Pedro Pascal en tant que Joel et de Bella Ramsey ont été partagées sur la toile.

La série The Last of Us a terminé son tournage

En juin 2021, HBO et ses équipes ont investi Calgary (Canada) et ses jolis alentours pour donner vie à l’adaptation. Un an plus tard, Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Anna Torv (Tess), Gabriel Luna (Gabriel Luna) ou encore Merle Dandridge (Marlene) ont terminé de filmer leurs scènes. Les premières images volées s'étaient montrées rassurantes avec une ambiance post-apocalyptique qui s’annonce particulièrement réussie.

Il faut dire que HBO et Naughty Dog se sont donné les moyens pour. La série The Last of Us aurait un budget énorme, supérieur à celui de Game of Thrones, soit plus de 10 millions de dollars par épisode. Une somme à la hauteur des ambitions du studio. Il y a encore deux jours, Neil Druckmann affirmait que ce serait « l’adaptation d’un jeu vidéo la plus authentique à ce jour ».

Des dernières vidéos du tournage

Et on veut bien le croire vu toutes les vidéos et images qui ont été diffusées sur la Toile et qui ont confirmé la présence de scènes cultes du jeu. Justement, les riverains ont partagé les ultimes extraits volés du tournage de The Last of Us HBO. On y voit notamment Joel et Ellie complices dans les instants finaux du jeu. La jeune immunisée n’hésitera d’ailleurs pas à sortir son livre de blagues comme dans le jeu pour détendre l'atmosphère.

Quelques vidéos montrent également un meilleur aperçu de Pedro Pascal en Joel, qui n’hésite pas à jouer avec son flingue entre deux prises. Une chose est certaine, la première saison de la série The Last of Us suivra scrupuleusement les événements de TLOU Part 1 et s’arrêtera au même moment. En atteste l’une des scènes finales filmées ici comparée avec celle du jeu.

L'une des scènes finales du jeu en train d'être tournée

Rappelons toutefois que même si le tournage est terminé ne l'est pas encore. Il reste encore tout le travail de production et de montage. L’adaptation sera disponible en 2023, mais on devrait malgré tout avoir un teaser ou une bande-annonce très bientôt selon Druckmann. Les joueurs pourront quant à eux redécouvrir le jeu avec The Last of Us Remake, prévu pour le 2 septembre 2022.