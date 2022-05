Une nouvelle vidéo volée du tournage de la série The Last of Us nous montre Ellie (Bella Ramsey) en action. L’occasion de découvrir une scène très fidèle au jeu

Le tournage de la série The Last of Us avance bien. Comme depuis plusieurs semaines, plusieurs images inédites viennent nous livrer un aperçu de ce que mijote HBO pour l’adaptation du jeu désormais culte de Naughty Dog.

Une vidéo d'Ellie sur le tournage de la série The Last of Us

Ellie passe enfin à l’action. Depuis plusieurs mois maintenant, le tournage de la série The Last of Us par HBO bat son plein. Plusieurs endroits de la ville de Calgary au Canada ont été décorés à la sauce post-apocalyptique pour accueillir les équipes de l’adaptation ambitieuse. Quelques résidents nous ont partagé des vidéos volées montrant notamment Pedro Pascal en Joel et Bella Ramsey en Ellie. Plus récemment, ce sont les personnages de Sam et Henry qui se sont dévoilés.

Alors que plusieurs images montrent Joel à l’action, il est temps pour Ellie et son actrice de passer à l'œuvre. Un local a pu filmer une scène où on la voit se faufiler dans une brèche pour ouvrir une porte. Une scène qui a ensuite été comparée à d’autres séquences du jeu où Ellie ouvre la voie à Joel de la même manière. La vidéo est très courte, mais reste dans la lignée de celles vues jusqu’à présent : prometteuse.

Une adaptation fidèle et ambitieuse

Neil Druckmann et les équipes en charge de la série avaient déjà annoncé la couleur. The Last of Us HBO sera fidèle au matériau original, mais prendra quelques détours pour améliorer son univers. L’histoire restera identique, contrairement au film Uncharted, mais quelques changements sont attendus. A l’instar de Sam, qui sera sourd mais cela ne devrait pas changer fondamentalement le personnage ni ses enjeux.

Il faudra néanmoins attendre la diffusion de la série The Last of Us en 2023 pour pouvoir juger de sa qualité. HBO s’est en tout cas donné les moyens pour satisfaire les joueurs puisque l'adaptation aurait un budget supérieur à celui de Game of Thrones. On parle ici d’un budget total de 100 millions de dollars, voire plus. Avec une telle somme en jeu, mieux vaut ne pas se planter. Cela devrait en tout cas ouvrir la voie au fameux The Last of Us Remake, qui serait secrètement en développement sur PS5.